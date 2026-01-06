立委任期倒數25天！傳白委對兩年條款有意見 黃國昌：誰有意見？

記者陳思妤／台北報導

民眾黨「兩年條款」1月底期限就要到了，民眾黨主席黃國昌的立委任期剩下25天，他5日證實已簽署離職書，但民眾黨立委陳昭姿的部分較特別，將由民眾黨前主席柯文哲私下處理。不過，他今（6）日被媒體問到，傳出黨內立委有意見時稱，請問一下誰有意見？說的出來嗎？如果說不出來恐怕連問題本身的事實基礎都不存在。他更強調，現在在做的事就是執行去年黨代表大會的決議，兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示。

民眾黨今天舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，媒體詢問，關於兩年條款傳出要鬆動，傳出民眾黨立委陳昭姿沒有要辭職，也傳出黨內立委有意見？對此，黃國昌稱，第一，民眾黨有民眾黨的制度，第二，記者說傳出有意見，「對於這種沒有任何事實證據基礎的政治流言，其實沒有什麼回應的必要」。

黃國昌說，傳出有意見，請問一下誰有意見？說的出來嗎？如果說不出來恐怕連問題本身的事實基礎都不存在。

媒體也追問，說民眾黨是有制度的政黨，但柯文哲不是現任黨主席，並不在黨制度內，要怎麼說服支持者，讓柯文哲跟陳昭姿討論是有照制度？黃國昌稱，當時是柯文哲親自找台灣社會上人才加入民眾黨，掛民眾黨身分參與不分區，「我可以很老實講」，民眾黨2024拿到這麼多選票，柯文哲絕對是最大的因素，那時候柯文哲招募攬才時，都有說明在黨的制度下應該要如何運作。

黃國昌指出，今年8月黨代表大會時，對於兩年條款要不要執行，黨內有兩種不同看法，有人認為要繼續，讓社會看到黨會執行制度，有人認為非常時期，兩年就換會影響戰力，兩種說法都有道理，也都是為了黨好。黃國昌表示，所以自己作為黨主席，才語重心長說是不是可以請大家接受他的提議，兩年條款繼續執行除非柯文哲另有指示，當時沒有黨代表反對，全部都同意，這也成為去年黨代表大會決議。

「現在在做的事就是執行去年的決議」，黃國昌重申，陳昭姿的部分由她跟柯文哲另外處理，這沒有破壞黨制度的問題，因為去年黨代表大會決議內容就這樣。至於柯文哲跟陳昭姿要另外處理的事情，黃國昌說，過一段時間大家就會更清楚，因為這都是現在進行式，很快會有清楚明確的答案，讓關心的媒體跟支持的朋友更加清楚。

