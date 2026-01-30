立委任期最後一天 黃國昌率民眾黨團拚住宅法、立院組織法三讀

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今（30）日是立法院本會期最後一天，今天將針對住宅法、攸關助理費爭議的立法院組織法等法案進行表決。民眾黨團總召黃國昌表示，此次住宅法修法將「社宅至少保障20%婚育宅」明確入法；此外民進黨政府過去一直拿包租代管灌水社宅數量，根本「只有代管、沒有包租」，甚至每簽一次約就算一戶社宅，用一大堆美化數字欺騙社會與年輕人。這次修法將強化包租模式入法，提升租屋供給量，讓弱勢族群能真的租到房。至於立法院組織法，民眾黨團將提修正動議，支持給公費助理們有更好的待遇與保障。

黃國昌指出，這次民眾黨團提出的住宅法，就是要讓居住正義真的做到法制與落實。回顧2023年夏天，數萬名年輕人走上凱道遊行，呼喚台灣的司法與居住正義，當日柯文哲創黨主席也以總統候選人和台灣民眾黨主席身份簽下同意書；台灣民政黨立委歷經四個會期努力，如今已經做到建立「全國社宅統一登記平台」，為「社宅輪候制」打下基礎，也才能給政府壓力，了解後續有多少人民需求。

黃國昌表示，若從蔡英文2016年上任時的房價指數為100做計算比較，到去年底已經漲到150以上，年輕人更負擔不起、更加劇少子女化。住宅法修法將「社宅至少保障20%婚育宅」明確入法；此外民進黨政府過去一直拿包租代管灌水社宅數量，根本「只有代管、沒有包租」，甚至每簽一次約就算一戶社宅，用一大堆美化數字欺騙社會與年輕人。這次修法將強化包租模式入法，提升租屋供給量，讓弱勢族群能真的租到房。

黃國昌表示，內政部對這次住宅法修法訴求全部反對，「選前大聲騙票，選後理由一卡車。」黃國昌諷刺地說，昨天院長協商，本來一直喊做不到的內政部突然改口，應聲蟲民進黨團也就跟著同意，協商才終於取得共識。但今天住宅法還有兩個重要事項要表決，一是「租屋市場透明化」，坪數、租金、坪單價等租屋資訊要公開透明；二是提升包租補助金額，政策引導業者多作包租、不是只搞輕鬆的代管，保障弱勢租屋者權益。民眾黨團絕對會讓法案三讀，不退讓居住正義的底線，也絕不放任內政部繼續騙。

黃國昌表示，賴清德總統選前喊百萬社宅喊很大聲，才兩年任期就大喇喇說「我要跳票，拿我怎麼辦？」今天住宅法三讀通過後，接任的民眾黨立委會繼續監督賴政府，實現租屋權益與居住正義。黃國昌痛批賴清德選前騙票、選後跳票，只會躲在綠媒背後，不敢對年輕人說清楚。

至於立法院組織法修正，輿論認為是要讓「助理費除罪化」，黃國昌稱，側翼與民進黨團法案都不看清楚，目前國民黨牛煦庭的提案是助理費法制化，民眾黨團會修正動議，支持給公費助理們有更好的待遇與保障。黃國昌說明，民眾黨版立法院組織法32條也將公費助理的專業加給、資深加給、健檢和年終、在職進修等待遇羅列清楚；但由於原提案中給助理的結婚生育等婚喪喜慶補助，若修法後將增加6億立院支出，恐對國家財政負擔過重，民眾黨團修正動議預算約2億，支持給專業助理加給，提升立法問政品質，修法通過後，在下一屆國會才開始實施 。

黃國昌痛批，民進黨側翼鋪天蓋地搞認知作戰，稱民眾黨修正立法院組織法是除罪化，「條文就在這，哪個字寫到除罪化？」台灣號稱自由民主法治，卻有人亂講話完全不用負責，難道支持民進黨就可以散播假訊息？是綠的就可以隨便潑髒水？

