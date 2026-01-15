立委何欣純會勘台中港區 建議活化舊鐵道增添海線風情

台中港區有一段長達四公里舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草間，立委何欣純昨日會勘時建議，盼能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中港區有一段長達四公里舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草間，民進黨立委何欣純十五日會勘時建議，盼能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情，此外，針對近期引發的全國土方處置問題，何欣純也希望台中港土方暫置區儘速上線收容土方，解決公共工程停擺問題。台中港務分公司總經理林春福說，針對台中港收納土方議題，會同步與台中市府溝通。

何欣純昨日偕同民進黨台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨及施志昌等前往台中港區進行會勘，了解港區舊有鐵道活化、台中港務公司盈餘分配回饋及大型郵輪泊靠台中港迎客整備情形。

何欣純表示，台中港區臨港路與中一路間，自梧棲中橫一路到北堤路，有一段被遺忘、長達四公里舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草堆間，在地許多居民都認為閒置未使用十分可惜，建議能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。

何欣純說，可參考國外經驗，例如韓國釜山的「海雲台膠囊觀光列車」，就是充分利用周邊風景搭配軌道列車，成功吸引遊客、活絡地方觀光產業，她促請台中港參考國外成功案例積極規劃，以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

時隔七年，台中港再迎郵輪旅客，台中港務分公司表示，今年預報將有四艘郵輪靠泊，其中一艘「三井海洋郵輪」預計二十二日抵達，將帶來四百五十八名旅客，何欣純請台中港與市府做好迎賓、接駁、上岸觀光等準備，讓國際遊客對台中留下最好印象，吸引國外郵輪觀光，帶動台中觀光產業發展。

針對近期引發的全國土方處置問題，何欣純會勘時也希望台中港土方暫置區儘速上線收容土方，解決公共工程停擺問題。台中港務分公司副總工程司謝診安表示，短中期方案於台中港西碼頭南填方區配合中央及地方政府土石方去化與流向管理措施，辦理港區外營建剩餘土石方收最終填築作業。長期方案於台中港外港區擴建計畫第一期環評範疇，正辦理二階環評審查，環評通過後，可合法收受港區外土石方作業作為最終填築。