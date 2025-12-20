立委促成產官學醫的合作 高雄榮總導入AI骨鬆輔助診斷技術

，高雄榮總宣布與柏瑞醫公司合作，引進先進的「AI骨質疏鬆症輔助診斷」技術（AIXA），希望以更有效率，更簡易的方式進行AI骨鬆篩檢活動。（圖片來源／高雄榮總）

為進一步提升社區預防醫學量能，在院長陳金順的積極促成下，高雄榮總宣布與柏瑞醫公司合作，引進先進的「AI骨質疏鬆症輔助診斷」技術（AIXA），希望以更有效率，更簡易的方式進行AI骨鬆篩檢活動，嘉惠廣大民眾。

此舉不僅是高雄智慧醫療發展的重要里程碑，更彰顯了原本就以智慧醫院著名的高雄榮總在預防醫學領域的領先地位。

骨質疏鬆症被稱為「沉默的疾病」，初期通常沒有明顯症狀，但可能導致嚴重的骨折，進而產生昂貴的照護成本，卻常被民眾所忽略。

導入非侵入性、高效率的骨質酥鬆檢查方式

高雄榮總健康管理中心主任余憲忠表示，傳統的雙能量X光吸收儀（DEXA）骨密度檢查雖然準確，但設備昂貴且設置地點有限。

相較之下，柏瑞醫的AI骨鬆X光快速檢驗技術，能利用現有的一般Ｘ光機拍攝髖部X光影像，在短短幾秒鐘內快速判讀骨質密度異常風險，並產生報告。這種非侵入性、高效率的檢查方式，對於行動不便的長者尤其是一大福音，有效克服傳統檢查的障礙。

這項先進科技的成功落地，背後有著長期推動高雄成為AI智慧城市的立法委員許智傑的大力支持。高雄榮總表示，許委員積極促成此次產官學醫的合作，並親自見證科技轉化為實際的市民健康福祉。

高雄榮總健檢中心，將此檢驗納入常規健檢方案

他表示：「將智慧醫療科技應用於基層健康照護，是打造宜居、智慧高雄的關鍵一步。高雄榮總的AI骨鬆輔助診斷，是智慧城市願景的具體實踐，未來將持續爭取更多資源，讓科技造福每一位高雄市民。」此項合作也獲得高雄市衛生局支持，已取得自費項目代碼，並正式納入高榮健檢中心的常規健檢方案。

高雄榮總健康管理中心已具備低劑量肺部電腦斷層、DEXA等高階健檢設備，結合此次導入的AI骨質疏鬆輔助診斷系統，將打造更全面、精準的預防醫學服務。

這項創新服務不僅提升了高榮在智慧醫療領域的指標性地位，也讓高雄市民能夠更方便地掌握自身骨骼健康，落實早期發現、早期治療，邁向健康樂活的超高齡社會。活動詳情請洽高雄榮總健康管理中心官網或專線查詢。

(原始連結)





