立委促鳳凰宜蘭災區啟動專案加碼 「從寬認定」申請補助

國民黨立委吳宗憲再次要求中央：針對鳳凰宜蘭災區啟動專案加碼，主張「從寬認定」申請補助。（記者董秀雲攝）

鳳凰過後，中央官員走了，宜蘭鄉親最常問的，還是—「錢什麼時候進來？」「申請好複雜」「什麼時候可以不要再淹水？」。問題的嚴重性在：光蘇澳鎮，初估就有3200戶受災，但截至目前，僅約一成「提出申請卻還沒收到補助」。基層公所人力也快撐不住，中央卻只丟下一句：加碼，證實有財損。國民黨立委吳宗憲指出，困境一，在於地方仍不清楚要怎麼「證實有財損」， 十萬元卡關。縱使宜蘭縣政府依據院長加碼，更新公告，但一線承辦仍擔心被指涉圖利，不清楚如何審查財損。吳宗憲主張中央「從寬認定」：只要有實際居住+淹水超過五十公分，就「推定有財損」。

吳宗憲表示，這次鳳凰淹水，家裡地板、裝潢、家具、家電早在國軍與志工協助下清運完畢，要災民再拿出財損證明「實有困難」，中央越要求證明，補助越是發不到最弱勢的人手上。請中央「推定極重災區財失」，不要讓地方扛責任。

吳宗憲點名財政部國稅局、內政部國土署主動協助，制定「簡化版財損認定標準」。一魚兩吃（補助＋減稅）：災民申請補助同時，國稅局可直接受理「災害損失稅捐減免」，落實一站式服務。國土署有「現成的錢」，包括八十萬修繕貸款利息補貼預算在國土署手上，可直接輔導民眾申請，尤其「主動照顧」宜蘭阿公阿婆的老房子。

困境二：住商合一小店家，淪為「制度孤兒」。吳宗憲表示，這次蘇澳尤其中山路市區、羅東、冬山、五結一堆「樓下店面、樓上住家」的小店，生財工具跟住家一起泡湯。卻被迫在「居住補助」跟「營業補助」中二選一。吳宗憲主張：只要有「實際居住事實」，就應保障住家救助資格；營業損失再由商業補助另案處理，不能讓「最認真繳稅做生意」的人變成制度孤兒。

吳宗憲再次要求中央：針對鳳凰宜蘭災區啟動專案加碼，參考丹娜絲、花蓮震災模式，把各部會補助整合成「家園復原專案」；並參照屏東林邊重建政策，「全額補助防水閘門」，讓我們宜蘭連年淹水區住戶，能安心睡好覺。檢討「住商合一」規定，只要有居住事實，一律納入住家救助保障。在宜蘭設置實體與線上的一站式服務窗口，讓災民用一次申請，處理住家、農損、貸款與社福資源。

吳宗憲表示，宜蘭連年淹水，並非「偶然」，是氣候變遷+特殊地形，再加上「十五年不動工」蘇澳溪分洪道，累積的嚴重結果。會持續監督補助、治水工程與制度，讓中央真正看見宜蘭，為宜蘭爭取未來數十年的安居樂業。