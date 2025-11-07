立委修民法刪兄弟姊妹特留分規定 盼回歸遺囑自由

（中央社記者王揚宇台北7日電）國民黨立委吳宗憲、張智倫、黃建賓等人今天表示，為因應社會變遷、順應世界潮流，他們提出民法修法版本，希望刪除兄弟姊妹特留分規定，回歸遺囑自由，減少家人對簿公堂，讓衝突不要走進法院。

吳宗憲、張智倫、黃建賓與台灣遺囑協會理事長劉韋德、副秘書長王敏華今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

吳宗憲表示，現今社會已轉為核心家庭，成年手足多各自生活，但現行民法仍強制預留特留分給兄弟姊妹，等於保底，使多年沒聯絡的手足也可介入分配，本該溫情的安排，變成家人撕裂對打的戰場。

吳宗憲說，看到協會的倡議後，他們注意到修法的必要性，而且多數先進國家縱然仍保留特留分，也多僅限配偶與直系親屬，台灣應與國際趨勢接軌，因此提出民法第1223條條文修正草案，刪除兄弟姊妹特留分的規定，期盼保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。

張智倫指出，德國、日本多將特留分限於配偶與直系血親，兄弟姊妹不在其內，因此他認為應修正民法第1223條條文，刪除手足特留分，讓分配依意思自治與順位運作，減少無謂爭訟，避免撕裂親情，回到常情常理。

黃建賓表示，這次修法是在回應民意，刪除的是不合情理的保底特權，把財產最終決定權還給人民，讓法律不再優先保障疏離血緣，而是實際陪伴者，但這並非否定手足繼承，「應繼分」保障仍在，盼朝野支持修法。

此外，吳宗憲等人提案也指出，從訴訟實務觀察，兄弟姊妹特留分爭議時有發生，尤其當繼承標的為不動產時，常因遺產分割訴訟而導致共同繼承人被迫遷離原住所，影響生活安定，因此刪除兄弟姊妹特留分，不僅可減少訟爭，也有助於避免喪偶的配偶一方高齡者喪失居住場所等社會問題。（編輯：蘇志宗）1141107