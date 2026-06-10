立委兩度修法闖關保護罪犯禍國殃民 劍青檢改籲請全民監督守護治安
民眾黨去年8月突然提案排程，試圖刪除刑訴羈押事由「勾串共犯或證人之虞」，無異於開放罪犯勾串，縱容罪犯恫嚇被害人不敢作證。當時由基層檢察官組成的劍青檢改及諸多專家學者高聲反對，輿論譁然，幸未闖關成功。詎料本周又突然排程明天審議「捲土重來」！細繹草案內容，荒誕之處令人咋舌，破壞刑訴基本原理，護航罪犯，壓縮第一線辦案人力時程，根本禍國殃民，黑化台灣。為守護法治底線，本會嚴正反對此等荒謬修法，並籲請全民共同監督。
以下是劍青檢改聲明全文如下：
一、 本次修法「換湯不換藥」，繼續推進「開放共犯勾串」，請國人共同關注！
去年民眾黨提案，修法刪除「羈押勾串共犯或證人之虞」事由，輿論爆炸，一時「偃旗息鼓」。此次提案竟「改換門庭」，改由其他委員提案，但不敢直接刪除，文字變個花樣，改成必須：「已有明確具體勾串共犯或證人之行為」才可以羈押，實質上架空本款勾串事由。倘若修法成功，罪犯只要主張「沒有被抓到實際勾串的直接證據」，就不可以羈押！草案看似保障人權，其實就是架空本款，從司法實務上澈底廢掉。
當今詐騙集團尚未停歇，黑道販毒猖獗，國安恐攻、兒少性剝削等各類組織犯罪陡升，各國皆積極立法捍衛法治。德國、美國、日本等先進法治國家一律將此類行為，列入典型羈押事由。德國《刑事訴訟法》（StPO）第112條第 2 項第 3 款明文為：「因此使調查事實真相有增加困難之危險（掩蓋真相之虞）」（Verdunkelungsgefahr）；美國聯邦法典第18卷第3142條(f)（18 U.S. Code § 3142）亦明文為，「存在嚴重風險（serious risk）足認該人將妨害或企圖妨害司法公正，或恐嚇、傷害、威脅，或企圖(attempt)恐嚇、傷害、威脅潛在之證人或陪審員。」
此外，日本《刑事訴訟法》第60條也明文規定，以有相當理由足認被告有湮滅罪證（含勾串、滅證）之虞(原文為：被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき)為羈押事由。舉世皆然，為何台灣罪犯可以獨步全球，享受勾串特權？民代此舉，意欲為何？
犯罪偵查階段，蒐證尚在進行，證據資料和罪犯辯解都仍在浮動之中，這與已經起訴不同。偵查中為了找出真相，當然需要維護一個足以讓真相浮出的客觀空間與環境，因此才有「防止勾串之虞」的羈押設計。串證羈押的目的，不僅是避免既存的串證，更是為了防止未來可能發生滅證或勾串的危險(風險)，草案竟強行修改為「結果犯」，修法邏輯更是不通，愚蠢至極，倘若罪犯勾串鐵證如山，那他們都已經勾串完畢了，是不是還可以抗辯已無羈押必要了？
二、 修法「指鹿為馬」，刻意將「搜索現場秩序維護」無限上綱為「逮捕行為」，架空警方處理時間，不給任何配套！
本次民眾黨修法草案第93條第2項規定，在警方執行搜索現場，只要「被告留在現場」，而且「未受告知可以離開」，就要開始起算逮捕24小時。(草案原文為：「得隨時離去；未告知且被告或犯罪嫌疑人未離去者，自執行扣押或搜索時，視為禁止其離去。」)草案違反刑訴基本法理，不僅混淆「搜索現場秩序維護」與「人身自由逮捕」，更完全架空警方24小時辦案時間。
搜索的主要目的在取得物證，而限制人員暫時留在現場，等搜索結束就可以自由離開，這段期間是為了避免通風報信、維持現場秩序，而且是防止警察栽贓指控的保全性處分。德國《刑事訴訟法》第164條明定，執行搜索時執法人員有權為保護安全、防止逃跑而留置在場人，屬於「秩序維護型留置」；美國法Michigan v. Summers, 452 U.S. 692 (1981)判例亦持相同見解，現場維護安全的暫時留置，僅一時不能離開，待搜索完成即可離去，豈能無限上綱成為「逮捕行為」。
警方實務上，搜索現場動輒4、5個小時，較大型的詐騙廠房或販毒船艙，或是如創意私房等兒少性剝削組織，現場電腦更須當場鑑識，否則可能遭遠端刪除，此類性影像犯罪等高度數位化證據，搜索時間較傳統犯罪更長，從執行搜索完畢，到扣押目錄清單的清點完成，可能早已超過10幾小時，若因修法受限時效導致倉促搜索而證據滅失，損失的是全體善良老百姓。何況，目前搜索實務上，發生了應當以現行犯逮捕，或者拘提的情況，或者警察有實際壓制犯嫌人身自由不令離開的行為，原本就會認定為逮捕並起算24小時，運作上根本沒有問題。縱使真有警察提前壓制罪犯人身自由，而警察逮捕起算時點認定太晚，這屬於個案問題，司法實務仍會採有利被告的算法。
民眾黨版看到黑影就開槍，直接把「搜索現場秩序維護」無限上綱到「人身自由逮捕」，最離譜的是，草案竟然以「警察有沒有口頭告知」來認定「已經逮捕」，並一律要求起算24小時。此等修法，不僅違背法理和實務，更蔑視警方實務上極端壓縮人力時間的資源困境，且毫無任何配套措施。此等草案，再次證明台灣罪犯權益獨步全球。
三、此次修法草案，荒謬之處不止上述兩處！還包括應當縮短被告羈押期間，明確限制偵查中為2個月內，此等提案將禍害台灣至深。去年首度提案闖關時，已因輿論沸騰而擋下，學界實務界更於今年1月舉辦大型研討會，留美日德學者與實務界人士齊聲反對，相關論述俱可查考。但少數委員依然故我，不顧民意及專家意見，一意孤行，本會深感痛心。
妨害司法公正是各政黨近年來大力倡議的，本應積極推動，絕非大開倒車，主動替犯罪集團掃清障礙。在現行刑事訴訟法運作下，被告的人權早已遠超過被害人的人權，此次提案完全悖離法理，更會加速黑化台灣，禍延子孫，提案理由也是毫無實據、毫無理據、毫無數據的胡謅瞎扯，看到黑影就亂開槍。立委本應守護法治，傾聽各界聲音，值此詐騙盛行、毒品猖獗的當下，本會重申去年8月22日的聲明：「請部分政黨與立法委員，不要只為圖個案解套，成為犯罪集團與詐騙集團的幫兇！」
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