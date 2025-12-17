立委劉建國會勘斗六家商、土庫商工校園整修工程 爭取教育部國教署補助近750萬元

▲國教署葉信村組長（右3）與劉建國立法委員（右1）於土庫商工了解學校改善需求。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為提升雲林縣高中職校園安全與教學環境，立法委員劉建國日前邀集教育部國民及學前教育署高中組葉信村組長、同仁及校方代表，前往斗六家商與土庫商工進行校園整修工程會勘。經現場勘查與說明，兩項工程均確認可獲教育部國教署核准補助，總經費近750萬元。

此次會勘案件包括，斗六家商綜合大樓外牆修繕工程，經費約447萬元。該棟校舍因使用年久，外牆老化龜裂，影響校舍安全與整體環境品質，透過修繕工程，將可有效改善師生使用安全。

另一案為土庫商工視聽講堂整修工程，經費約299萬元。視聽講堂為學校教學、集會與成果發表的重要場域，設備與空間已不敷使用，整修完成後，將有助於提升教學品質與校務活動效能。

▲國教署葉信村組長（右2）與劉建國立法委員（右3）蒞臨土庫商工，由吳星宏校長（右1）與家長會副會長接待。(記者劉春生攝）

吳星宏校長表示，土庫商工於114學年度開設人工智慧實驗班，以及於115學年度增設電子科。此次經費的挹注，將協助將原有的視聽講堂重新規劃並設置為專業且新穎的專用教室，以更符合當前及未來的教學需求並提升教學品質。感謝劉建國立法委員及教育部國教署的支持，讓學校能夠持續改善學習環境，提供學生更優質的學習空間。

立委劉建國表示，校園安全與學習環境不能等待，尤其高中職學校肩負技職教育與人才培育的重要責任，只要學校有實際需求，他一定會全力向中央爭取資源。他也感謝教育部國教署對地方教育建設的支持，讓改善工程能順利推動。

劉建國強調，未來將持續關心工程後續進度，確保經費確實用在改善校園環境上，讓師生能在更安全、舒適的校園中安心學習、專心教學，共同打造優質的教育環境。