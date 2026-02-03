立委劉建國爭取3300萬元！斗六、古坑、元長、水林 10條農路大翻修
【互傳媒／記者 劉美君／雲林 報導】雲林縣境內鄉鎮市農地重劃區工程，因年限已久，部分農路已有坑洞、龜裂、凹陷等情形，影響農機具通行及農產品運輸。
立委劉建國指出，向行政院農委會農田水利署爭取補助進行農路改善，共核定3300多萬元，將全面改善雲林四個鄉鎮、共10條重要農路！其中 斗六後庄段 更是投入1,950萬進行鋪墊改善，近日已經招標完成，特地與農田水利署副署長林國華下鄉舉辦開工說明會。
林國華副署長指出，雲林縣自1960年開始辦理農地重劃工程，因年限已久，部分農路已有坑洞、龜裂、凹陷等情形，影響農機具通行及農產品運輸，不少農民向劉建國委員陳情要求改善。
劉建國表示，雲林縣是農業大縣，所以孕育出優質農特產品，因此串連各地的農路是雲林縣農民重要的產業命脈，為了促進當地產業發展，確保用路人安全，逐步改善年久失修的農路，為當務之急。
今天在四個鄉鎮舉辦開工說明會核定經費3300多萬元，目前已完成招工作業，預計今年農曆年前完工，改善後提升農民的用路安全。
