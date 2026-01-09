北市營養午餐免費，立委劉建國：支持雲林縣營養午餐免費。（記者劉春生攝）

▲北市營養午餐免費，立委劉建國：支持雲林縣營養午餐免費。（記者劉春生攝）

針對台北市宣布將國中小學營養午餐全面免費的政策，立法委員劉建國表示，免費營養午餐並非新興做法。全台目前已有多個縣市先行實施國中小營養午餐免費政策，包括 宜蘭縣、花蓮縣、彰化縣、南投縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹縣、桃園市等，學生均已獲得地方政府全額補助營養午餐費用。

劉建國指出，雲林縣身為農業大縣及台灣糧倉，食材就地取得應該是最方便，但至今仍未實施營養午餐免費政策，實在令人匪夷所思。他強調，「再窮也不能窮教育」，孩子吃飽吃好才能有力氣學習，營養午餐免費不僅可減輕家長經濟負擔，更是重要的食農教育時機之一。

廣告 廣告

劉建國進一步指出，若雲林縣能由地方政府補助營養午餐費，除了減輕家長負擔之外，也能在課間提供機會融入食農教育，讓孩子更了解自己的餐桌與家鄉，提升對在地農業與食材的認識，形成正向的食育環境。

至於財源問題，劉建國表示，目前行政院提出的新版《財政收支劃分法》對農業縣市有一定加成，並可提供更多財源支持；同時教育部也編列約三十八億元補助學校使用「三章一Q」安心食材。惟目前在野黨拒絕溝通財劃法，並卡關 一一五年度中央政府總預算案審查，致使目前很多政策都無法順利推動。

劉建國強調，他支持雲林縣推動國中小營養午餐免費政策，讓雲林學生吃得放心、家長免除負擔，也讓食農教育的推動更有實質意義。