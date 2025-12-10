立委助理費修法 少點抹黑才有解方

（圖／本報系資料照）

立委陳玉珍提案，主張助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，遭綠媒以「貪汙除罪化」標籤冠之，甚至有立院助理欲集結抗爭，還要向立法院長韓國瑜提交抗議書，儼然把陳玉珍打成掩護貪汙助理費的壞人，而一批欲維護自己清白的助理，想盡辦法要抵抗準備貪汙助理費的立委老闆。

現正夯到不行的「媒體識讀」，筆者忝為媒體一員，常就以此與人討論，這課題可以一語道破：事情若簡單到好壞一刀切，那就是其中有鬼。近年來因助理費遭偵辦起訴的民代藍綠白皆有，按「法不罰眾」的基本法學常識，若助理費制度能讓多數民代身陷司法絞肉機，那制度上必有值得檢討之處。

美國國會分參眾兩院，參院為每州二人，全院共100人，每位參議員平均僱請44人，約2/3為國會助理；眾院則按人口比例選舉，全美共435位眾議員，平均每人僱請17位國會助理。

立法院共113位立委，依照政治學「人口立方根理論」，中華民國2331萬人，應該有286位國會議員為適當，現行113位立委已經少到不行，監督行政機關十分吃力，更甚者《立法院組織法》規定每位立委可聘8-14位助理，又小於美國國會議員助理人數，制度上的缺陷，嚴重弱化國會監督力量，侵蝕民主根基。

尤其，我國立委每月可用於支付助理僅41萬餘元，換算每位助理月薪僅4-5萬元，然而美國參議員每年約有260萬美元、合約8千多萬台幣助理費，外加50萬美元助理津貼，眾議員也有100萬美元助理費可用，提供國會強大的監督問政效能。

立法院公費助理是由立委提報，立法院造冊並按月撥款到助理帳戶，亦即助理的僱主為立法院，美國國會助理的僱主則是議員本人；另個大不相同之處，則是立委助理的人員名單與薪資定期公開供外界檢視，但立委助理則不對外公開，甚至立院助理聯絡名冊還被當成機密文件看待。

國會助理制度本就應該改革，包括助理編制人數太少、多年來薪資未調整，薪酬偏低，導致每個立委辦公室助理都缺人手，過低的薪資不利招募人才，也留不住好手，眼睜睜看著每屆、每會期流失大量優秀政治幕僚，看在媒體記者眼裡，只能暗歎可惜。

簡言之，助理費問題只是國會助理制度的冰山一角，包括助理人數偏少、助理薪資太低，不但不利建立資深助理制度，也對國會問政品質有嚴重影響；此時讓助理費問題進入大眾眼簾，不只應該，尤須重視，千萬不可因「貪汙除罪化」標籤的惡意抹黑，而模糊了焦點。（作者為資深媒體人）