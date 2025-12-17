立委助理費公聽會 法律學者林志潔：不認同助理費屬於民代薪資主張

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔。 圖：翻攝自林志潔臉書

[Newtalk新聞] 針對近日引起助理費除罪化爭議，立法院司法及法制委員會今（17）日召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會。有與會學者認為，助理費非立委薪資，所有公家資源在請領時，必須檢附單據，符合法定用途才能進行核銷，與此同時，若將助理費匯入立委帳戶，恐造成稅賦問題。不過，也有學者認為應尊重立委的專業與自律。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，她不認同立委陳玉珍認為助理費屬於民代薪資一部分主張，因為助理費是助理薪資，不是立委薪資，而國家補助民意代表各種經費補匯因此成為民代實質薪資，且所有公家資源在請領時，均必須檢具單據，符合法定用途才能核銷，因此，她反對陳玉珍的提案。

廣告 廣告

至於民進黨立委許智傑等人提出「立法院公費助理任用法草案」，林志潔指出，她認同建立明確法制規範助理的權利義務，這不僅會明確法制化保障助理身分與薪資核發，也制定助理應恪守保密等義務，是相對具保障性的法案。

林志潔表示，制度設計本應給予主事者更多彈性，但該彈性並不意味著可以將助理費用視為個人薪資，更不代表在請款時可以免除檢據核銷。她也指出，現行制度下，將公費助理相關規範納入《立法院組織法》並不合適，認為相關規定有必要獨立拉出，透過專法或另訂辦法加以明確規範，以避免爭議一再重演。

東吳大學政治學系教授蘇子喬表示，陳玉珍提案傾向把助理費定義為委員薪資，賦予立委統籌運用，這樣設計雖能解決核銷手續或擴大彈性，但也可能位立委帶來風險，除了衍生複雜的扣繳責任，也讓立委必須概括承受所有雇主責任。

蘇子喬指出，若修法將相關經費完全交由立法委員統籌運用，在法律上，等同宣告立委成為唯一僱主。如此一來，未來一旦發生勞資糾紛或職業災害補償等爭議，立法院作為機關的角色，恐怕將幾乎完全退場，衍生新的制度風險。

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美則指出，應尊重立委專業、自律；另外，目前助理不適用公務員服務法，且助理隨立委同進退，她認為沒必要再另訂專法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高虹安可望復職拚連任？他斷言：勝率逾8成

藍議員爆介入綠營台南初選 謝龍介：不排除介入調查