立委助理費爭議 大法庭將統一見解

遭停職的新竹市長高虹安，被控立委任內詐領公款，二審將在12月16日宣判。（本報資料照片）

停職中的新竹市長高虹安被控立委任內詐領公款，一審判刑7年4月，但二審認為《立法院組織法》相關規定恐違憲，她不構成貪汙罪，聲請釋憲並裁定停止審理，但憲法法庭審查庭僅花1個月就封殺、不受理。二審即將宣判，就算改認定高虹安只構成偽造文書罪，檢方一定上訴，未來最高法院「刑事大法庭」將承擔重任、統一法律見解，裁定立委助理費的法律定義。

高虹安涉助理費案，一審認定她構成貪汙罪的利用職務機會詐取財物罪，不過二審高院審判長許永煌、陪席法官雷淑雯、受命法官郭豫珍組成的合議庭認為，多年來因公費助理經費、加班費而涉訟者，各級法院就地方民代所為判決雖有200餘筆，但針對立委涉案而獲判有罪者，高虹安是第一件。相關法律規範的明確性，攸關數百位現任或卸任立委及上千位公費助理類似行為，影響深遠。

合議庭認為，縣市議員挪用助理費有罪判決所持法律見解，是否當然適用立委，關鍵在於《立法院組織法》第32條與「地方民代補助條例」第6條的制度設計、性質是否相同。縣市議員的助理補助費，是個別議員列清冊再經助理本人與議員簽名核實，由議會直接撥付到助理本人帳戶。

但立委公費助理是由委員聘用，立法院編列每名立委一定數額的助理費及辦公事務預算，若解釋成立委是「雇主」，助理每月領的若不是公款、薪水，立委挪用就不構成貪汙罪。

經高院合議庭聲請釋憲，憲法法庭由呂太郎等3名大法官組成審查庭審理後裁定不受理。本案高院合議庭未來不管怎麼判，被告跟檢方都可能有意見，上訴後，將由最高法院作成指標性判決、統一法律見解。