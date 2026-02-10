即時中心／潘柏廷報導

藍白立委上屆會期強硬通過《立法院組織法》修法，將公費助理工資列入立委補助費，而新制將在12屆立委就職日施行，外界詬病等同「貪污助理費除罪化」；只是，無黨籍原住民立委高金素梅，現在涉入詐領助理費等3案，北檢今（10）日兵分多路搜索30處，並通知高金素梅、張姓助理等18人到案說明。對此，律師黃帝穎在臉書指出，新法尚未生效，司法仍應依法訴究、打擊犯罪。









針對高金素梅涉入詐領助理費一事，黃帝穎今日在臉書先點出，詐領助理費涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，屬於7年以上徒刑重罪。

同時，黃帝穎指出，藍白強推「立法院組織法」將助理費定性為立委補助款，就是「立委貪污助理費除罪」，但新法尚未生效，司法仍應依法訴究、打擊犯罪。

由於修法已完成三讀程序，黃帝穎則喊話，貪污除罪踩到正義底線應不副署，而且藍白修法「貪污助理費除罪」，不只違反程序正義，更踩到社會正義的底線，閣揆不副署，惡法不生效，違反正義的惡害就不會發生。

快新聞／立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

律師黃帝穎。（圖／民視新聞資料照）

另，黃帝穎說到，檢方嚴謹蒐證才可能說服法院裁准搜索，在司法實務上，檢方偵辦立委通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據「刑事訴訟法」強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。

最後，黃帝穎喊話，在野監督不是犯罪遮羞布，支持檢調打擊犯罪、肅貪除弊。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／立委助理費貪污修法未生效！高金素梅涉案遭搜索 律師：依法訴究

