立委助理集結抗議「助理費除罪化」 陳玉珍認：也許不夠周延

國民黨立委陳玉珍提案修改《立法院組織法》，國會助理費撥予立委「統籌運用」、辦公事務費用不需要任何單據，以達助理費除罪化，引發立委助理強烈反彈，立院助理工會發動連署反對，今（12）天早上也到立院集結表達心聲及訴求，雖然陳玉珍親自現身做出回應，但數度遭助理們大聲開嗆，陳玉珍坦承，提案過程也許不夠周延，有關疑慮的部分可以再修改，邀請助理們一起討論。

立院助理工會集結對助理費除罪化表達強烈抗議。圖／台視新聞

立院助理工會上午聚集在立院大門，表達對陳玉珍助理費除罪化修法提案的不滿，助理們齊聲高呼，「撤回提案」、「保障助理勞工權」、「請委員撤回提案！」

陳玉珍9點半現身與抗議助理們面對面談話，她表示，我的助理就跟我的家人一樣，就像是自己的兄弟姐妹一樣，立法委員在國會非常需要各位助理的協助，很多助理在法學素養、經驗上都能給予專業的協助，今天助理費的討論案引起這麼大的迴響，從某個層面來講是一個正面的事情，今天討論助理案不是要讓它變成政黨鬥爭，也不打算讓其變成政黨鬥爭，而是要利用這個契機真正改善助理的權益。

陳玉珍指出，民進黨執政、立法院多數的8年間，完全沒有去修法有關助理的權益，「今天我在提案的過程中，我承認也許是不夠周延，那我覺得這也不是這樣...，也許各個委員也沒有仔細地詢問助理的意見，但是我們應該做的事情是，今天立法院的立法過程中，一個委員的提案只是一個提案草案。」

陳玉珍對助理喊話，各個辦公室的委員也可以回去辦公室提出你們的法案，第2個方法是，請你們的委員提出修正動議，她強調，在這個對話的過程中自己是「很open的、願意開大門走大路」，邀請大家到紅樓會議室進行公開討論，有關助理權益的建議都會公開討論。

陳玉珍也說，立委們都曾經開過很多協調會，在這個協調會的過程中，互相爭吵、對立是沒有辦法解決問題，希望認真地討論案子，如何提出一個好的案子，把大家認為不周延的案子修正起來，才會得到好的結果，一起正面來看待。

陳玉珍並提到，「這個中間有任何的汙衊，我們也承受，我們真正要幫助理做事情，真正要幫助理提出比較好的法案，大家對於有關立委自肥的部分內容，我們可以修改，這個沒有問題，助理的權益一定會獲得充分保障，我在這裡跟大家保證，我們一定會把助理要的權益全部寫進來，大家到時候來看。」



