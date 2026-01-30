立委卸任後投入參選新北市長 黃國昌「說到做到」：總部在2/1開幕

新北市 / 林李翰 綜合報導

依照民眾黨的「2年條款」，民眾黨主席黃國昌和其他6位立委將交棒給候任立委遞補。日前他表態有意參選新北市長，前民眾黨主席柯文哲也幫忙站台。黃國昌於昨（29）日在Facebook宣布，競選總部將在2月1日開幕。

黃國昌在Facebook發文表示，我希望這裡不只是競選總部，而是帶給市民朋友們歡笑與快樂的希望園地。一個月前，我在直播上跟大家「開箱」我所找到的競選總部。

黃國昌感謝，這段時間以來每一位捐贈物資、投注時間來幫忙的好朋友們，因為有你們，讓我心中的希望園地，能夠在這麼短的時間當中完成。

黃國昌宣布，這個星期天（2月1日）早上10點，新北市長競選總部即將開幕，誠摯邀請每一位好朋友們到場，與我一起寫下小市民們對這座城市的期望和願景，由他來為大家實現。為你做到最好，我，說到做到。

最後黃國昌表示競選總部資訊，新北市長競選總部開幕時間為2月1日（週日）早上10點，地點位在新北市新莊區化成路445號。

