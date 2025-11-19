立委吳宗憲指台「詐騙第一」！ 法務部長駁：亞洲「反洗錢第一」

台北市 / 綜合報導

太子集團跨國洗錢案，引發全台熱議，為了打擊詐騙，立法院今（19）日開會討論，其中國民黨立委吳宗憲質詢時提出，台灣是詐騙第一名，法務部長鄭銘謙則火速反駁，台灣是全亞洲反洗錢第一名，還質疑吳宗憲說法「拿不出數據」，另外針對日前，新加坡加重詐騙刑罰，最高可罰24下鞭刑，藍委洪孟楷等人呼籲要將鞭刑入法，但司法院刑事廳長 李釱任 認為，以暴制暴做為懲罰不可行，法務部則表示，還須討論凝聚共識。

法務部長鄭銘謙VS.立委吳宗憲(國)說：「其實我們的(反洗錢)績效是非常棒，那不能這幾年開始就劣化了啊，不到20年，(沒有，我們還是亞洲第一名)，不管啦，但詐騙案也是第一名啊，(沒有，我們詐騙案不能這樣講喔)，(委員你有數據嗎)。」

講到台灣反詐成效，雙方你一言我一語，法務部長鄭銘謙強調，台灣反洗錢亞洲第一，不過近日太子集團案件引發全台熱議，立委吳宗憲(國)說：「詐騙現在是民怨的第一名啦，(美國)查到這麼多錢的情況下，結果我們這邊竟然沒有人發現，人民只看到這個點。」提到跨國詐騙組織太子集團，不只在台買豪宅豪車，甚至租台北101當辦公室，如今一一被查扣，但卻被立委質疑，美方出手後檢調才要做事，法務部調查局司法院，都被轟不認真打詐，藍委提出詐欺刑責是否要加重。

同樣陷入太子集團案的新加坡，日前修法通過要加重詐騙刑罰，最重祭出24下鞭刑重懲，但同樣做法能否搬到台灣，司法院認為不可行，司法院刑事廳廳長李釱任說：「鞭刑入法的部分，世界人權宣言跟公正公約的規定，明確禁止酷刑之下，還有一個就是以暴制暴，刑罰目的跟強調教育刑的體制下，可能不太相符。」

此話一出，國民黨立委洪孟楷，卻有不同看法，發文說以暴制暴如果有效，就應該更深入研究，況且入法的公權力能說是暴力嗎，台灣已被詐騙困擾多久，我們的司法應該為被害者發聲，而不是一味維護加害者，調查局長陳白立說：「從國內的刑事政策，以及民意所向等各個層面，來進行更多的討論以後再行考量。」

鞭刑是否能入法，還須討論才能做出決策，但嚴刑峻罰，能否促進打詐成效，達成嚇阻目的，目前看來多方意見有待磨合。

