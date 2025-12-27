立委吳宗憲首場造勢 前進宜蘭五穀廟

立委吳宗憲在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢「宜蘭走新路」活動。（圖：吳宗憲服務處提供）

▲立委吳宗憲在宜蘭市五穀廟埕舉辦首場造勢「宜蘭走新路」活動。（圖：吳宗憲服務處提供）

立委吳宗憲於十二月廿六日傍晚到宜蘭舉辦造勢活動，儘管氣候不佳，不僅下雨而且室外只有十三度的低溫，但現場的氣氛仍舊非常熱烈，人潮圍滿整個五穀廟。前縣長呂國華、縣議員林岳賢、縣議員黃浴沂、市代林雨蒼都到場拉抬聲勢，還有台南市立委謝龍介透過視訊對話助講。十二月廿七日下午則與同是爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的縣議會議長張勝德將進行協調。吳宗憲受訪時坦言，這個首場造勢活動就是參選的起手式，強調自己是最有能力讓藍白好好合作、統合的人選。

廣告 廣告

縣議員林岳賢表示，宜蘭一定要團結在一起，才能夠打贏這場選戰。他也提到宜蘭有非常多的改革還有建設正在進行，很謝謝吳宗憲立委在中央的支持，為宜蘭貢獻了非常多的心力。

市代林雨蒼指出，宜蘭縣一定要繼續往前進步，但最重要的是要選一個最能夠為宜蘭爭取經費跟建設的候選人。

接著，吳宗憲開場說道，宜蘭是一個與他感情深厚的地方，想要讓宜蘭有更好的發展是他一路以來的堅持，宜蘭的文化還有美景都令人嚮往。「宜蘭的土會黏人」，只要到了宜蘭就會發現宜蘭的好，在宜蘭服務的這些時間，也為宜蘭解決了非常多的問題。

宜蘭是一個生活有底蘊的城市，並感謝林姿妙前縣長的努力。幫宜蘭打下了良好的基礎，吳宗憲表示，希望用他豐富的行政經驗，用不一樣的角度為宜蘭解決現在的困境。吳宗憲立委「行政」、「司法」、「立法」都走過，他相信以他的歷練可以讓宜蘭走出一條最好的道路。

「對好人更好，對壞人更壞」，是吳宗憲一路以來堅持的道理，他在國會一直在為受害者伸張正義，要保護社會上需要被保護的人，實現社會更多的公平正義。吳宗憲提到像是蘇澳分洪道、大溪漁港的擴建案、南方澳的漁船上架場、宜蘭高鐵說明會、這些都是困擾宜蘭很多年的問題，但都在他的積極處理下一件一件地往前推進。他也提到，宜蘭的環境需要我們這一代人守護，沿海的風景絕對不能都是風電機跟發電板。

吳宗憲強調，所謂的愛台灣，就是留下最好的這塊土地給下一代。也很謝謝龍介委員在百忙中還願意擠出時間用視訊為他宣講，因立院表決，無法到場宣講，之後一定會跟各位鄉親見面。他希望延續前縣長的政策，用他待過中央的思維，把各項政策帶進宜蘭，讓宜蘭更好。「路若會通，子孫才會成功」，宜蘭的第一個十年，就是要先解決交通的問題。我們一起努力，讓宜蘭能夠走向全國、走向國際，也謝謝各位大朋友、小朋友、老朋友的支持，他會繼續為宜蘭這塊土地爭取建設，走出一條新的路，讓宜蘭更美好。

藍白合?是否形成「三腳督」局面？吳宗憲坦言，自己是最有能力讓藍白能夠好好合作、統合的人選，若是他出線代表國民黨，他跟民眾黨一定也會好好合作，藍白是完全獨立政黨，各有各的主體，彼此珍惜、關心及幫助。兩黨合作也有對接小組，會做最好的對接。