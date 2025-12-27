立委吳宗憲首場造勢 前進宜蘭五穀廟

立委吳宗憲於十二月廿六日傍晚到宜蘭舉辦造勢活動，儘管氣候不佳，不僅下雨而且室外只有十三度的低溫，但現場的氣氛仍舊非常熱烈，人潮圍滿整個五穀廟。前縣長呂國華、縣議員林岳賢、縣議員黃浴沂、市代林雨蒼都到場拉抬聲勢，還有台南市立委謝龍介透過視訊對話助講。十二月廿七日下午則與同是爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的縣議會議長張勝德將進行協調。吳宗憲受訪時坦言，這個首場造勢活動就是參選的起手式，強調自己是最有能力讓藍白好好合作、統合的人選。

縣議員林岳賢表示，宜蘭一定要團結在一起，才能夠打贏這場選戰。他也提到宜蘭有非常多的改革還有建設正在進行，很謝謝吳宗憲立委在中央的支持，為宜蘭貢獻了非常多的心力。

市代林雨蒼指出，宜蘭縣一定要繼續往前進步，但最重要的是要選一個最能夠為宜蘭爭取經費跟建設的候選人。

接著，吳宗憲開場說道，宜蘭是一個與他感情深厚的地方，想要讓宜蘭有更好的發展是他一路以來的堅持，宜蘭的文化還有美景都令人嚮往。「宜蘭的土會黏人」，只要到了宜蘭就會發現宜蘭的好，在宜蘭服務的這些時間，也為宜蘭解決非常多的問題。

藍白合？是否形成「三腳督」局面？吳宗憲坦言，自己是最有能力讓藍白能夠好好合作、統合的人選，若是他出線代表國民黨，他跟民眾黨一定也會好好合作，藍白是完全獨立政黨，各有各的主體，彼此珍惜、關心及幫助。兩黨合作也有對接小組，會做最好的對接。