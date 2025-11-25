立委吳宗憲：力挺宜蘭成立運動局 中央一起扛責任

立委吳宗憲全力支持宜蘭成立運動局，中央一起扛責任。（記者董秀雲攝）

一一四年全國運動會，宜蘭縣代表隊在雲林拚出驚人成績一口氣拿下十三金、十銀、十九銅，總計四十二面獎牌，不僅勇奪「大會獎」，還是全國非六都縣市第二名，成績亮眼，而這些獎牌的背後，是宜蘭年輕選手的拚搏與汗水，宜蘭需要一個專責的體育單位，成立運動局刻不容緩！立委吳宗憲表示，全力支持宜蘭成立運動局，中央一起扛責任。

全運會李慈雲在男子鐵餅投出五十七公尺，直接改寫大會紀錄；陳潔安在女子1500公尺、800公尺雙料封后；輕艇競速的賴冠傑，延續杭州亞運冠軍氣勢，在一千公尺單人、500公尺雙人加拿大艇再抱回雙金；自由車好手何彥誼，在越野登山車決賽憑藉驚人的耐力與技術也榮獲了金牌；桌球名將林昀儒和巴黎奧運飛靶項目銅牌得主李孟遠，也代表宜蘭在國際的舞台上為台灣發光發熱。

這些名字，都是宜蘭的新生代，也是未來台灣在國際賽場上的希望。問題是-我們的制度，有跟上他們的腳步嗎？在這一次議會總質詢中，因應中央「運動部」成立，宜蘭縣副議長陳漢鍾號召體育界與跨黨派議員連署，要求縣府成立專責的「運動局」，全力承接中央資源、照顧選手與基層體育。

吳宗憲強調，這些年輕朋友，已經在全運會用十三面金牌向全國證明實力，接下來，換政府拿出決心與行動，他會和地方民代、體育界站在一起，全力支持宜蘭成立體育局處，在中央向人事總處與相關部會爭取員額與預算，讓這個專責機關早日揭牌，讓每一滴汗水，都有制度做選手們最堅強的後盾。

吳宗憲表示，在地方，有陳漢鍾副議長，以及楊弘旻、林岳賢等議員長期關注體育建設、場館升級與預算編列，一路強力要求縣府正視宜蘭的體育量能，身為立法委員，我在中央的責任，就是把這股地方的聲音變成實際的制度改革與預算支持。

吳宗憲表示，他會在中央向行政院人事總處提出地方爭設置運動局的公務編制員額及相關預算，讓宜蘭不只是「允諾要做」，而是真的有編制、有團隊。未來不論最後名稱是「運動局」或「體育局處」，重點是－宜蘭要有一個專責、一肩扛起體育發展的局處，而不是散落在各科室的「附帶」業務。除了人力，也會在中央相關預算審查時，為宜蘭的體育設施升級、選手培訓經費、國際賽事與運動觀光計畫，盡最大努力爭取更多資源，讓體育不再只是口號，而是看得到、摸得到的建設與政策。

「借鏡新北成功經驗，讓宜蘭少走冤枉路」。新北市過去也是由教育局體育處負責體育業務，後來在議會修法增設體育局，一一三年一月一日正式揭牌運作，從學校體育、競技運動、全民運動到運動產業，一條龍整合，並以「產業思維」來經營體育，全面擴大量能。吳宗憲表示，未來不論是由縣府組團北上請益，或是邀請新北市體育局來宜蘭座談、分享治理經驗，他都非常樂意從中央協調、幫忙牽線，讓外界想到宜蘭，不只想到好山好水、童玩節，還會想到這裡是「運動人才的搖籃」、「全國一流的運動城市」。