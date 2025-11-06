立委喊修能管法 賴建信：盼待院版出爐後全面修訂

立法院經濟委員會今天(6日)審查能管法部分條文修正案，朝野立委雖提出多項意見，如要求火力電廠應詳細申報機組資料及排放報告、再生能源若達規定量者也應設置儲能系統等；不過，因行政院版尚未出爐，經濟部希望能以政院版本做完整翻修。國民黨籍召委楊瓊瓔裁示，經濟部1個月內研析調和各委員修法版本與經濟部版本，並敦促行政院版盡快提出。

立法院經委會6號審查公司法、商業登記法、能源管理法等部分條文修正案。在能管法方面，朝野委員提出多個版本及附帶決議。

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人提案，擬要求能源供應事業應配合主管機關，強化能源管理及合理有效使用需要，在維護個人資料或營業秘密安全前提下，提供能源用戶的能源使用資料；另外，火力電廠也應申報發電量、熱效率、燃料消耗率等機組資料以及排放報告。

國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪等人則提案針對能源業者若達到一定的規範量，應設置儲能設備條款，要求順應能源多元化政策，將再生能源也納入要求。另外，民進黨立委邱議瑩提案，增訂不得故意散播影響國家能源供應、國家能源基礎設施的不實謠言或假訊息，若危害社會秩序、引發公眾恐慌者，處新台幣10萬元以上、60萬元以下罰鍰等條款。

不過，此次修法僅有朝野立委提案，未見行政院版。經濟部次長賴建信強調，經濟部已將修法草案送交行政院，靜待行政院審核通過，由於能管法是比較老舊的法令，行政院版本希望能全面翻修，因此建議待行政院版出爐再併案審查。他說：『(原音)我們希望地方政府有權力、能力去查核節電成果，然後我希望未來發電業者相關的數據，可以有一個公開透明的做法，台電現在已經有在做了，但是我們希望有一個法源依據，比如他促進能源的合理利用使用效率、公開能源的銷售統計，這些資料，我們是希望增強說明；主管機關得派員、委托辦理專業機構審核的部分，我們也做條文說明。』

國民黨籍召委楊瓊瓔強調，台灣是海島國家，萬一能源運輸遭到封鎖會有國安問題，且產業面對能源不確定性也難以調適，因此希望趕緊翻修能源管理法，先前已要求行政院版在2個月內提出。她在最後裁示，經濟部先用1個月時間，研析現有各委員修法版本與經濟部版本做調和，且要加強與行政院溝通，加速催生行政院版，送立法院審查。(編輯：宋皖媛)