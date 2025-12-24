立委喊話加碼老農津貼至每月1.2萬 農業部：太高

為照顧農民老年生活，我國於民國84年開辦老農津貼，針對 65歲以上符合資格的老年農民發放老農津貼，而目前制度為每月發放8110元，遠低於衛福部公告的每月最低生活費1萬5515元，遂立法院社會福利及衛生環境委員會今（24）日進行相關法案審查，立委呼籲應加碼至每月1萬至1萬2千元以因應飆升的物價。農業部長陳駿季回應，支持提升津貼額度，惟每提升1000元將增加約60億財政負擔，遂1萬元以上版本其實都太高，具體額度仍須討論，但會於近期在行政院拍板定案後對外公告。

國民黨立委呂玉玲指出，現行老農津貼自2012年7000元調升至目前8110元，調幅明顯追不上近年通貨膨脹與物價上漲，難以符合老農基本生活需求，應將津貼基數拉高，並檢討現行每4年調整1次的制度設計，建議改為每2年甚至每年檢討，以即時反映物價變動。

呂玉玲補充，現行制度針對非農業所得超過50萬元，或扣除農地、農舍後房地產價值超過500萬元者，即喪失老農津貼資格，但相關門檻已14年未調整，導致不少老農因土地公告現值上升，被排除在制度之外，也應一併檢討。

國民黨立委張嘉郡提到，水電、瓦斯、通訊、第四台等固定開銷每月至少需3千多元，加上醫療、交通等必要支出後，實際可用於飲食的金額所剩無幾，換算下來每餐預算不到35元，而這些老農年輕時提供國人糧食，晚年卻難以溫飽，顯得該制度相當不合理，而這不僅是社會照顧問題，更攸關農業人力、世代交替與產業永續，若年輕人看不到農業有基本保障，從農意願只降低。

陳駿季回應，調整老農津貼制度時，須同時考量財政負擔與整體農民福利結構，還有其他職業別的相關退休制度，避免產生不同職業間的對立，因此部分委員所提出之1萬2，甚至1萬5千元的版本都「太高了」，但為反映合理生活成本，並考量近年國內物價增幅情形，仍支持老農津貼發放額度調整機制，新版本已送至行政院，將爭取盡快排入院會。

陳駿季補充，針對未來的定期檢討機制，預計在維持現行定期調整機制下，增訂每2年一次的期中檢討時點，以因應短期物價飆漲，如定期依CPI成長率調整，或當CP 累計成長率達3％至5％即予調整，以達到修正目的。

陳駿季表示，目前因排富機制遭排除者約1.4萬人，若僅針對土地及房屋公告現值超過500萬元者，初估約有1.2萬人，因此支持排富條款全面檢討，包括提高所得門檻，並依土地公告現值調整財產標準，且不會僅針對單一條件調整，而是「整體配套一起修正」，以維持制度公平性。

