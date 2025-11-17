立委圍剿中油浮報疑雲為國營事業貪瀆最多 經部：配合調查

中油三接觀塘液化天然氣接收站工程，遭檢舉工程浮報。（翻攝皇昌營造官網）

本刊日前報導中油三接觀塘液化天然氣接收站工程，遭檢舉金額浮報超過百億元。立法院司法及法制委員會今（17）日邀請經濟部、法務部、調查局、工程會、中油等單位進行專案報告，立法委員們砲火猛烈，直指中油是近來弊案最多的國營事業，經濟部政務次長何晉滄表示，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。

攸關全台能源轉型、淨零排碳及北台灣穩定供電的中油三接，傳出中油高層向廠商明示報價太低，至少4度加價，一路灌水至253億元，但得標廠商施工出狀況，還有工安事件，有待檢調偵辦釐清。

廣告 廣告

中油公司董事長方振仁報告時表示，中油三接工程是委託海事專業廠商台灣世曦辦理設計、預算編列與招標文件製作，設計完成後，以本案所使用的大宗物料項目向市場詢價，再依營建物價指數及過往類似工程契約價金，經其內部核算數量加總堆疊後，再次向國內廠商詢價，綜整評估後提供本案招標預算，預算編列合理。

方振仁表示，過程中沒有媒體報導從新台幣百億暴增至253億元、變動4次的情形，至於媒體報導錄音檔中涉及中油公司弊失的部份，中油已啟動行政調查作為，並將全力配合司法機關釐清案情，對於有惡意損害中油公司聲譽的行為，也將採取適當法律途徑，來維護中油公司的聲譽與權益。

然而法務部長鄭銘謙與調查局長陳白立報告時提到，調查局自2021年至2025年11月為止，受理國營事業貪瀆案件總計有415件，移送118件、起訴61件，移送結果以中油公司最多，再來是台電和台水公司；移送罪名以政府採購法案件，像是詐術圍標最多，《貪污治罪條例》的收賄罪、詐領財物次之，刑法詐欺罪再次之。

國民黨與民眾黨立委砲火猛烈，質疑中油為何能在預算還沒通過就決標，就一張100字的說明就增加到343億元，先射箭再畫靶；國營事業近來出現預算失控、漠視工安、肥貓酬庸、採購黑箱等問題

更多鏡週刊報導

中油浮報百億／94億工程款4度加價成253億 揭中油高層主導三接灌水醜聞

光電新法三讀業者憂「良幣受害」 經濟部重轟：四輸局面衝擊產業

能源護城河／自發自用還可做公益 業者忙結盟囤電大作戰