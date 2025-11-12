立委學歷涉造假2／林思銘競選文宣「台大碩士」攏係假 她怒轟：昔嘲諷林智堅成迴力鏢
國民黨立委林思銘遭前促轉會副研究員吳佩蓉踢爆碩士學歷涉造假，面對相關爭議，林堅稱清白，並搬出中選會法令，表示自己把「法律研究所」放經歷欄位，屬於合理範圍，沒有造假。但林的說法隨即又遭吳佩蓉打臉，她找出明確法條，痛批林身為律師，竟曲解法令，刻意將不存在的學歷改為經歷，根本就是詐騙！
吳佩蓉指出，她翻查林思銘過去的文宣，發現他不只一次自稱「法學碩士」，其中還有一張海報上面寫著「台大碩士」！令人好氣又好笑的是，林思銘發現臉書貼文一度忘了寫碩士，還重新編輯放入。她痛批，林思銘是「自證其罪」，堪稱是「重大學歷詐騙證據」。
吳佩蓉表示，林思銘修讀的是「台大碩士在職學位學程(PMLBA)」，除了要修滿36學分，也得撰寫論文，順利畢業才會被授予「事業經營法務碩士學位」。
但事實上，林思銘不但沒有拿到文化法律碩士，也沒有取得台大事業經營法務碩士學位。試問沒有完成畢業論文，如何取得學位？在選舉公報與文宣上宣稱自己是碩士，就是個不折不扣的大騙子。
吳佩蓉嘲諷，先前林思銘曾發文酸前新竹市長林智堅：「請趕快道歉，誠信是做人的基本原則，不要再拗了！」這下迴力鏢來了！那些論文抄襲或造假的人，至少還經歷了寫論文的過程，林思銘連論文都沒寫，更沒拿到學位，卻謊稱自己是「法學碩士」與「台大碩士」，硬要凸顯學經歷，根本是知法犯法；造假學歷，還瞎扯、硬拗曲解法令。她認為，林思銘應向國人道歉，「勇敢、堅韌、無畏地」去面對，趕快辭掉立委。
