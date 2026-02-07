（圖／本報系資料照）

民眾黨不分區「陸配」立委李貞秀就職前後引發政壇議論，前有內政部長劉世芳說不提供給她機密資料，後有海委會主委管碧玲要李貞秀為大陸海警船騷擾給交代；民進黨上上下下把她當成大陸地區代表一樣對待，無非是選舉到了，又在操作「抗中保台」。

一個在台灣居住長達30年以上，且是台灣本土政黨提名的不分區立委，民進黨卻包裝成如臨大敵，是中共派來台灣的代表一般，每個官員都突然武裝起來，反過來監督立委。

劉世芳表明不會提供機密資料給李貞秀，名義上套個國安理由，實際上只是不想接受監督，亦或只是作秀。畢竟，李貞秀辦公室要不到的資料，同黨其他立委就能要到，這有何保密可言，更不用說，立法院人盡皆知，政府機關近年提供給在野黨資料避重就輕，被列密等文件的，許多根本不算機密。

管碧玲就更可笑了，大陸海警船騷擾，居然點名李貞秀說「李貞秀女士的國家，真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」首先，李貞秀現在是中華民國國民，這裡說的國家是哪個國家？再者，李貞秀有偉大到可以管大陸海警？管碧玲希望從李貞秀這裡得到什麼答案？為何站上質詢台的立委要被官員質詢？

歸根究柢是民進黨政府惡意操弄，無視《兩岸人民關係條例》，故意用《國籍法》來阻止陸配參政，李貞秀只是他們用來表演「抗中保台」戲碼，刻意設定的目標而已。但這是如民進黨所想的抗中保台聖戰，還是一群官員不願受監督進而打壓陸配族群的醜陋戲碼？李貞秀只是中華民國的立委，立委就是立委，沒有折扣。