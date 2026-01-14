立委張啓楷以社會學與社工視角強化長照3.0在地落實 勾勒嘉市超高齡社會新思維與未來藍圖

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】民眾黨徵召嘉義市長參選人立委張啓楷今（14）日上午出席「嘉義市超高齡社會因應對策研討會」時表示，嘉義市65歲以上人口已達5萬2,051人、占總人口19.9%，超高齡社會的壓力不只在醫療與長照量能，更在於「居住安全、日常行動、社區參與」能否跟上人口結構的快速變化。

張啓楷提到，自己畢業於中興大學社會學系，長期對長照、社工與社會福利制度多有涉獵，也更能從第一線家庭照顧者與高齡者處境出發，理解政策若只做成「服務清單」，卻缺乏生活脈絡與社區支持，最後承擔壓力的仍是家庭與基層照護人力。

上午的研討會在新悦花園酒店舉行，張啓楷在會中指出，嘉義市過去作為長期照護制度的重要起點，累積了社區服務、居家照顧與跨專業整合等經驗，未來更要在此基礎上接軌中央「長照十年計畫3.0」，把資源真正送到社區與家庭最需要的地方。

他認為，長照3.0不能只停留在名目升級，而要具體落實「醫療—長照—社福—居住—交通」的整合，並用可量化的指標檢驗成效，例如到宅服務可近性、喘息服務可用性、照顧者壓力是否下降、失智家庭是否得到連續支持等，避免政策看似完備、民眾卻感受不到支持的落差。

針對嘉義市「高比例長者居住於無電梯老宅」的現況，張啓楷強調，這已不是單純不便，而是關係跌倒風險、就醫復健可及性、甚至長者是否被迫提早離家入住機構的結構性問題。

張啓楷主張，市府應整合工務、社政、衛政與住宅政策工具，推動更精準的老宅改善與無障礙升級方案，包括電梯增設評估、樓梯扶手與防滑改善、浴廁安全改造、緊急通報與居家安全設備等，也要把補助門檻與流程做得更友善，避免真正需要的家庭被程序排除。

面對照顧人力短缺與在地老化的雙重壓力，張啓楷從社會學與社工視角指出，必須「打破服務者與被服務者的框架」，把社區從被動接受服務的場域，轉型為彼此支持的生活共同體。

他認為，除了擴充照服員、護理、復健等人力，更要建立可持續的社區共生模式：鼓勵健康高齡者參與互助與志工、串聯樂齡學習與共餐、擴大失智友善網絡，並讓日照、據點、關懷訪視、交通接送形成一張「生活安全網」。如果政府只靠行政量能硬撐，卻缺乏制度把社區力量納入，最後只會讓家庭照顧者與基層人力承受更沉重的壓力，直接衝擊市民生活品質與就業穩定。

張啓楷也呼籲，超高齡社會治理需要更務實的資源配置與分工，中央與地方必須共同承擔，相關主管機關在經費、法規與跨部會協作上應給地方更具彈性的工具，讓嘉義市能把既有經驗轉化為下一階段制度創新；同時也要加強長照、住宅改善、交通接送與智慧照護的整合投資，才能讓「健康老化、在地安老」落實在每個家庭的日常。

最後，張啓楷表示，嘉義面對超高齡浪潮，不應把長者視為負擔，而要把城市重新設計成更安全、更便利、更有人情味的全齡城市。他將持續把研討會凝聚的專業建議轉化為具體政策與監督方向，推動嘉義市在長照基礎上再升級，讓長者住得安心、家屬照顧得下去、社區更有凝聚力，真正走向共感、共生、共榮的永續生活共同體。

圖：民眾黨徵召嘉義市長參選人、立委張啓楷今（14）日上午出席「嘉義市超高齡社會因應對策研討會」，張啓楷以社會學與社工視角強化長照3.0在地落實 ，勾勒嘉義市超高齡社會新思維與未來藍圖。（記者吳瑞興翻攝）