立委張啓楷為嘉市棒球場及五所學校爭取經費成功 並承諾當選嘉義市長將推動國中小營午餐全免、65歲長者健保全額補助

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】立委張啓楷昨日下午和同黨教育委員會召委劉書彬委員，邀教育部和運動部等相關部會赴嘉義市嘉北國小，針對嘉北、志航、蘭潭等國小，及嘉義國中、蘭潭國中等多所學校，及嘉義市棒球場照明改善等6案，長期申請教育部補助改善相關設施，卻一直未獲核定，在兩位立委主持下召開中央地方和校方三方協調會，協調結果相當成功，六項申請補助案可望在今年初修改後獲得補助。

張啓楷在協調會中強調，嘉義市政府教育處提報之114年教育與體育6項相關補助計畫，卻牽涉校園安全、教學品質與城市運動發展，為讓中央部會更完整掌握現場條件與實際需求，請教育部及運動部赴嘉義市實地了解情況，透過三方座談下，將需求與問題一次說清楚，大家一起想方設法來解決這些急迫性需求。

張啓楷表示，今天考察重點之一是「嘉義市棒球場照明改善工程」（總經費3638萬元）。眾所皆知，嘉義長年是台灣棒球人才的重要培育城市，棒球不僅是運動，更是嘉義的文化底蘊，球場照明設備是否到位，直接影響夜間訓練安全、賽事承辦能力與城市推動棒球運動的整體量能，希望新成立的運動部能在掌握現況後，支持改善計畫，協助嘉義把棒球城市的能量延續下去。

運動部則表示因為部會剛成立，過去計畫額度已用完，最晚二月會向行政院提出修正計畫，並正式將職業運動賽事場域優化計畫列入，力拚最快三月通過，也希望嘉義市政府提送完整計畫後送部，屆時照明改善工程預算即可通過。

而針對「嘉北國小演藝廳整修工程」預算案，張啓楷非常重視，他強調嘉北國小長期深耕音樂與藝術教育，校內管樂團早在2001年即成立，並於104學年度起招生藝術才能班音樂班管樂組，逐步建立完整的訓練與展演制度，近年成果持續獲肯定，演藝廳是孩子排練、教學與成果發表重要場域，此次整修攸關安全與專業條件，此預算案中央原本補助僅25%，但相關財源仍不足，討論後決定將原本預算修正在1千萬內，向中央爭取的補助比例可提高到45%。

此外，還有志航國小圖書館修繕工程、蘭潭國小校園地坪整修、嘉義國中藝文館演藝廳音響設備更新、蘭潭國中校園音響廣播器影音系統更新。張啓楷強調，這些計畫雖各自規模不同，但都與學生學習品質與校園安全密切相關，盼透過現勘一次盤點、一次到位。經過討論後也達成共識，學校方面將原案再行修改，強調安全及節能等重點方向，再向教育部提出補助案，將可望在今年初得到明確回應。

最後，張啓楷特別感謝劉書彬委員共同南下關切，也感謝今日參與會勘的官員，包括教育部國教署國中小組副組長張硯凱、運動部設施司副司長潘婉馨；嘉義市政府教育處處長郭添財、科長李佳曄與科員王蕙萱；學校方面則有嘉北主任何怡儀、志航國小校長鄭婉鈺、蘭潭國小校長邱榮輝、嘉義國中校長莊裕庭與主任涂信智，以及蘭潭國中陳建銘、體育場幹事蔡明貴等人到場。各方在會中就經費來源、核定程序與施工期程交換意見下，已加速突破卡關，相信將對這些學校和體育場的老舊危安設備，都將會大幅改善，確保學子和選手的學習和訓練環境。

張啓楷今（7）日更提出重大承諾，表示當選嘉義市長將推動國中小營午餐全免和65歲長者健保全額補助二項福利政策。

繼台北市長蔣萬安昨(六)日拍板台北市國中小營養午餐全面免費後，已被民眾黨徵召參選嘉義市長的現任立法委員張啓楷今(七)日提出二項重大大福利承諾，表示若當選嘉義市長，將率先推動國中小營養午餐全面免費，及65歲長者健保費全額補助，讓嘉義市民真正感受到政府的照顧與溫暖。

張啓楷指出，從記者、主持人到立委，他長期關注地方財政與中央預算運作，出過3本專書，在電視上主持政論、財經節目，今年更成功替嘉義市爭取到 66億元中央補助款。他強調，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。

「孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根。」張啓楷表示，營養午餐免費，可以減輕家長負擔，也確保每個孩子都能吃得營養、健康成長；健保費全額補助，則是讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力，可以安心過每一天。

他說，65歲以上長者健保費由政府全額補助，之前柯文哲擔任台北市長期間就已實施，最近在嘉義也收到許多鄉親的建議及陳情，因此張啓楷期望透過此方式，真正照顧長者健康，減低65歲以上長者經濟負擔。

除了前述兩大福利政策外，張啓楷也談到，青年世代不僅需要工作，更需要安居的環境。他表示，未來將善用中央補助與合理財政規劃，推動更多社會住宅與青年住宅方案，讓年輕人在嘉義市能安心成家、努力打拚，形成「友善孩童、照顧長者、支持青年」的良性循環。

張啓楷強調，希望自己多年來財經、預算專業，還有在彰化縣3年工商發展投資策進會總幹事的經驗，對嘉義市經濟發展和財政有所貢獻。他是基於嚴謹財政評估提出可行政策，他說：「嘉義市值得更好的生活品質。只要把資源用在對的地方，營養午餐免費、長者健保補助、青年社宅推動，全部都做得到。」

張啓楷呼籲市民一同支持改革與改變，讓嘉義市真正成為一個讓孩子放心成長、讓長者安心生活、讓青年放心成家創業的城市。

圖: 立委張啓楷昨日與同黨教育委員會召委劉書彬共同為嘉義市棒球場及五所學校向教育部及運動部爭取經費成功 ，並承諾當選嘉義市長將推動國中小營午餐全免、65歲長者健保全額補助二項福利政策。（照片立委張啓楷服務處提供）