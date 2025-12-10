立委徐富癸助推產銷履歷 提升屏東萬丹紅豆競爭力

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）萬丹紅豆是屏東代表性農產品，為提升競爭力，民進黨立委徐富癸今天邀請中央機關舉辦講習及現勘，盼助農民建置紅豆產銷履歷及田間管理。

為強化萬丹紅豆的生產管理、提升產銷履歷推動效能及用藥安全，徐富癸與民進黨籍屏東縣議員許展維今天在萬丹鄉廈北社區舉辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，邀請農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場等與會，並前往紅豆產區現勘。

徐富癸表示，萬丹紅豆是屏東代表性特色農產，要在國內外市場站穩腳步，從田間管理、用藥安全到產銷履歷，每一環都要扎實提升；近年紅豆嫩芽又遭綠鬣蜥入侵啃食，造成嚴重損害，10月已在立法院總質詢中成功爭取追加新台幣7000萬元防治經費，用於補助專業獵人、協助農民圍網與驅蜥所需資材，盼能降低危害。

徐富癸強調，今天講習有中央機關共同參與，要讓農民從中掌握產地管理、檢疫規範、邊境查驗及出口流程等完整資訊，協助產地提升整體競爭力，讓「安全、可溯源的屏東紅豆」成為品牌。

農糧署南區分署長賴明陽表示，紅豆是屏東重要外銷作物，但目前導入產銷履歷面積仍有限，透過講習，將協助農民深入理解產銷履歷制度、田間紀錄要求與採後處理標準，提升產品一致性，有助拓展更多高價市場。

許展維說，萬丹種紅豆歷史悠久，品質備受肯定，但面對市場變動與外來危害，田間管理及產銷履歷更需要全面提升。（編輯：李淑華）1141210