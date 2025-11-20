立委憂中國有毒遊戲沙入校園 教育部：目前沒有

（中央社記者陳至中台北20日電）民進黨立委陳秀寶今天指出，中國進口遊戲沙傳出有石棉污染物，導致紐西蘭、澳洲學校緊急關閉，擔心也有進入台灣校園。教育部表示，目前沒查到有使用，但會持續加強提醒。

教育部次長劉國偉到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告，並備質詢。

民主進步黨籍立委陳秀寶質詢時，引述媒體報導指出，紐西蘭學校因使用到受污染的遊戲沙，已暫時關閉校園，澳洲也有公立學校因關閉。

廣告 廣告

陳秀寶擔心台灣校園也使用有毒的遊戲沙。劉國偉表示，「目前沒查到」，但已要求各校留意教材、教具的材質，持續提醒和加強宣導。

根據法新社等外電導，有問題的沙製品可用於課堂活動，以及家中其他的裝飾和工藝用途。紐西蘭已有40所學校和日間托育中心關閉，澳洲則有超過70所學校關閉，以追查並移除這些沙製品。（編輯：管中維）1141120