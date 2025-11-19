立委憂光電三法不利綠電發展 經長允1個月內評估是否提修法

立法院會14日三讀通過光電三法修正案，明定10類案場或具一定規模者，開發前應實施環評，進而引起七大光電協會憂心，將讓綠電開發放緩，企業恐買不到綠電。經濟部長龔明鑫今天(19日)在立法院經委會表示，此案是以民眾黨版本通過，內容太過嚴格，感到遺憾。他也允諾，將在1個月內評估是否要再提出修法。

立法院日前三讀通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》及《地質法》等修正案，確定擴大並加嚴地面型及水面型光電增設規範，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場或具一定規模者，開發前應實施環評。

七大光電協會認為，未來新制上路後，大量案場恐被迫進入漫長程序，綠電新增量勢必放緩，企業買不到綠電或被迫承擔高成本綠電，進而造成半導體及AI(人工智慧)產業的綠電需求難以滿足、出口製造業RE100承諾履行風險升高、外資對台灣能源穩定性的疑慮增加。

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院經委會強調，這項修法不利綠電發展，業者如有違法，該打就打、該抓就抓，這是必然要做的事情，但若因為少數違法的不肖業者，而限縮台灣綠電產業的發展，反而對台不利，尤其現在台灣正要大力發展綠電。

龔明鑫表示，他也覺得很遺憾，當初修法時，國民黨、民眾黨都有提案，經濟部有表達願意用國民黨版本來作為協商基礎，但很遺憾未被接受，最後是通過民眾黨版本，其內容「我們認為過度嚴格」。

面對賴瑞隆追問後續經濟部、行政院是否會提修法版本，龔明鑫強調，一定要打擊非法、保障合法業者，他並允諾，經濟部會在一個月內評估看看是否要再修法。(編輯：陳文蔚)