立委憂學校使用AI問題多 教部:將出版應用手冊

立法委員鄭正鈐(右)質詢教育部次長朱俊彰(左)。(取自立法院直播)

立法院經濟委員會今天(20日)邀請國家發展委員會、經濟部、教育部等多個部會，針對「AI世代，臺灣如何贏得新人才戰?」進行專題報告，立委提到不僅面臨AI人才不足的問題，也提醒教育部在AI教育上要注意可能衍生的問題，教育部回應，已經發布中小學AI使用注意事項，今年底將發布應用手冊，提供師生參考。

立委鄭正鈐質詢時指出，臺灣面臨AI人才不足，即使要培養人才，也面臨教師荒的問題，教育部提出AI教育計畫，在教學現場使用AI，但要注意AI資訊錯誤率高，在學生判斷力不夠的時候，容易被誤導，加上美國與歐洲也提出警告，與生成式AI對話的使用者，出現了心理困擾與不妥的行為，因此，他要提醒教育部，應該要注意AI教育推動過程中可能出現的問題。

教育部政務次長朱俊彰回應，在中小學階段，針對課程教學、學習評量與作業使用生成式AI，教育部已經提出「中小學使用生成式人工智慧注意事項」，提供教師、行政人員、家長及學生參考，12月也將發布中小學使用生成式AI應用手冊，將納入更多實際範例提供教師與學生在教學與學習過程有所依循。

教育部表示，配合行政院「AI新十大建設推動方案」，將推動持續性的精進作為，培育下世代AI人才，包括積極推動大學跨域學習，透過政策及相關補助計畫，引導學校各系所結合業界AI需求發展各類AI應用課程，協助各領域學生活用AI工具；推動「實作場域設備精進計畫」，協助技專校院以既有實作場域為基礎，對焦五大信賴產業技術需求，除持續協助114年獲補助計畫落實AI相關課程教學外，預計115年新增至少30案AI應用計畫，升級學校軟硬體教學環境，並促成產業參與人才培育；擴大推動「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」，整合全國大專校院人工智慧教育資源，另針對國教階段將以「TAICA扎根高中AI人才培育」為目標，將大專端TAICA課程重新編寫為適合高中職學生的AI課程，並逐步納入「彈性、自主學習」及「多元選修」課程，供學生可依其興趣、能力與升學方向修讀，希望AI人才培育從高中扎根、在大學深化；鼓勵大學校院與業界合辦競賽、共授課程與產業見習，提升我國高等教育AI教學量能，增進師生實務技術與智慧科技創新能力。