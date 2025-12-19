立委成立無人載具聯盟 盼打造下世代護國神山

（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨立委鍾佳濱號召跨黨派立委發起台灣與亞太國會無人載具聯盟，今天在立法院舉行成立大會。鍾佳濱說明，期盼透過國會的量能來推動無人載具產業茁壯，並以打造下個世代的護國神山為目標。

鍾佳濱今天在立法院舉辦台灣與亞太國會無人載具聯盟成立大會，民進黨立委郭昱晴、王正旭、賴惠員、李坤城、陳俊宇、王美惠、陳冠廷等人，以及產官學界代表到場共襄盛舉，他們希望以國會量能推動無人載具產業茁壯、以打造下個世代的護國神山為目標。

鍾佳濱表示，這幾年無人載具的應用越來越廣泛，不只是作戰需求，包含快遞、救災、打撈、航測等，都能看見無人載具的身影，因此成立台灣與亞太國會無人載具聯盟的目的，就是希望與所有立委共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度，進行跨國的合作與交流，共享無人載具推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鏈。

鍾佳濱指出，感謝這麼多友邦代表、行政單位、國際智庫、業者、協會齊聚一堂，相信台灣的無人載具研發專業、製造技術、生產量能都備受矚目。期盼將來能以台灣與亞太國會無人載具聯盟作為橋梁與平台，結合各國、各界量能，讓無人載具產業得以扎根台灣，進軍國際，在全球供應鏈中占有一席之地。

出席成立大會的美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽認為，相信在政府大力扶持下、聯盟成立運作後，無人載具發展將更加蓬勃、強化韌性，也將帶來更加安全的未來。（編輯：張若瑤）1141219