立委批天逸吸金10億案查4年無下文 董座溫峰泰海外現身頻亮相

泰國近日對跨國詐欺集團大動作查扣逾3億美元資產，引發外界關注。但台灣天逸集團涉嫌吸金10億元的案件卻偵辦四年無明顯進展，僅在去年12月開過一次庭，遭立委痛批「完全停擺」。涉案董事長溫峰泰近一年更公開活躍於越南、柬埔寨等地，與國內偵辦停滯的情況形成鮮明對比。

天逸財金科技服務公司與其關係企業，2021年遭檢調大規模搜索。檢方調查，自2013年起，天逸以投資天盈投資公司「利保多」等方案或借款名義違法招攬投資；2015年又以「基金隊長」名義設立網站，推出「利保多一號、利保多二號」、「加利寶一號、加利寶二號」及「保理創新基金」等多項商品，標榜投資保本並提供6%至12%報酬。

檢調初估，以上兩條管道合計涉非法經營收受存款業務，不法吸金金額逾10億元。2021年搜索後，溫峰泰以200萬元交保並限制出境，天盈投資負責人王志模與多名業務人員則分別以20萬至100萬元交保。

案件偵辦進度遲遲無進展，國民黨立委王鴻薇11月立法院質詢時指出，天逸案自2021年偵辦至今，「四年來只有在去年12月開過一次庭，之後沒有再開庭，也沒有再傳喚任何一個人」，她質疑偵辦動作「完全停擺」，當場要求法務部長鄭銘謙說明是否合理。鄭銘謙則回應，案件仍在偵查中，並證實確曾於去年12月召開庭期。

王鴻薇表示，天逸集團以「基金隊長」名義吸收資金，標榜保本、高報酬，屬過往非法吸金案件常見模式；但案件偵辦遲緩，使被害人長期處於不確定狀態，成為社會觀感問題。她指出，在國際大動作追查跨境金融犯罪的同時，天逸案卻停滯多年，應促請司法單位加速處理。

根據天逸集團官網及合作機構對外發布的資訊，溫峰泰近一年在海外的公開活動並未中斷。溫峰泰今年曾於越南總理府與越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）會面，討論金融科技與供應鏈金融相關合作；亦曾率團拜訪柬埔寨東盟銀行（IPU BANK），由對方高層接待，雙方就跨境金融合作進行交流。這些活動皆以官方新聞稿形式公開發布，顯示溫峰泰仍以企業負責人身分在國際場域積極亮相。

王鴻薇指出，非法吸金案件常造成投資人重大財務損失，天逸案金額高、涉及人數多，卻偵辦多年未見明顯發展，使被害人感到無所適從。她強調，重大經濟犯罪不應停在原地，呼籲司法單位應展現明確態度，加速釐清責任，而不是讓案件無限期停滯，以回應社會期待。

