立委批打詐成效不彰 打詐中心：單月財損年減53%展現實效

立委張智倫、吳宗憲、林沛祥及葛如鈞等昨(9)日召開公聽會，批評打詐預算增加但成效不彰、社群平臺缺乏監管及阻詐擾民等，行政院打擊詐欺指揮中心今(12/10)日表示，隨著「打詐新四法」及「打詐綱領2.0」上路，受理詐欺案件數下降26%，財損金額每月減幅更達53%，顯示源頭治理成效已逐步顯現。

打詐中心指出，刑事警察局165打詐儀錶板統計數據顯示，比較今（2025）年11月與去（2024）年同期，詐欺受理案件數由1萬8204件下降至1萬3559件，減少約26%；財損金額更由每月126億7594萬餘元，大幅下降至59億9122萬餘元，減幅達53%。具體顯示整體詐欺案件與財損金額已呈現下降趨勢，防詐策略正逐步發揮抑制效果。

就攔阻與追贓部分，打詐中心表示，在全國警察機關與基層金融機構、超商通路通力合作，強化關懷提問機制下，今年1至10月已攔下超過117億元，讓超過2萬名國人免於被害，也使2萬多個家庭免於破碎。此外，警察機關積極偵破詐騙集團，合計查扣不法利得總額達58.7億餘元。

打詐中心說，就被害人損失部分，目前已發回警示帳戶金額1億9844萬餘元，虛擬資產2億1526萬餘元，有效減輕被害人財物損失。而經查扣進入司法程序之相關贓款，也在經法院判決確定後陸續返還被害人中。

針對民眾反映臉書帳號遭誤報停權一事，打詐中心說，針對廣告涉詐下架、社群平臺帳號停權及金融機構警示帳戶設定，均依據《詐欺犯罪危害防制條例》相關規定辦理，關鍵在「即時性」，於第一時間內防止更多民眾被害或攔阻款項流出。下架涉詐廣告、停權詐騙集團帳號與設定警示帳戶阻止洗錢，是打擊詐騙最有效的三把刀，實務上「誤報」及「誤設」案件比例甚低，但為保障民眾數位權益，當事人提出申訴或警察機關主動發現誤判，均將立即予以復權或解除警示，確保防詐與人權之平衡。

