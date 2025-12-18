立委批算力中心失焦 像只談油箱不看馬力

▲立委葛如鈞質疑，國科會算力中心只談電量，就像賣引擎只說油箱有多大，不談馬力一樣。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 隨著行政院推動「AI新十大建設」方案，上周「國網雲端算力中心」在賴清德總統主持下正式啟動，然而國科會新聞稿介紹中，多次提到電量「MW」，卻沒有 FLOPS（每秒浮點運算次數）。立委葛如鈞質疑，算力只談電量，就像賣引擎只說油箱有多大，不談馬力一樣；國科會未來說明會加註FLOPS。

國網雲端算力中心上周在南部科學園區啟用，具備15MW電量，至2029年，國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心與預計2029年啟用、具備120MW電量規模的台南沙崙智慧創新算力中心，形成南臺灣科技廊帶的雙算力核心。

今（18）日立法院教育及文化委員會，針對「從福衛八號成功升空：我國太空產業發展、科研推動與人才培育策略」進行專題報告。葛如鈞表示，新聞稿強調電力，而非運算效能PFlops，質疑哪一個國家算力開幕只談Megawatt，不談FLOPS，難道是打算陷賴清德於不義？

葛如鈞以汽車引擎比喻，只講電力就像強調油箱有多大一樣，卻不談馬力有多強，油箱大卻不一定跑得快。國科會回應，並非要陷賴總統於不義，文字呈現上確實有考量要如何表達，未來新聞稿會一起呈現。

