立委批融資租賃合法高利貸 金管會最新說明

▲針對立委再批融資租賃公司是合法高利貸、地下錢莊，金管會今（2）日表示，9月15日已把13家業者納《金融消費者保護法》規管，爭議案可提出申訴，低法不回溯，之前案件不適用。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 針對民進黨籍立委邱議瑩指稱，有陳情人向融資公司借款新台幣30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%，融資公司根本是合法高利貸、錢莊，將提專法納管融資租賃公司。對此，金管會銀行局今（2）日回應今（2025）年9月15日第1階段已把中租、裕融、和潤及日盛台駿等共13家融資租賃公司納入《金融消費者保護法》適用範圍，違規最重可處1000萬元罰鍰，消費者也以向評議中心提出申訴，但因法不回溯，納管前案件無法適用。

廣告 廣告

至於是否設立融資專法？銀行局表示，目前金管會已將融資公司分3階段納入《金保法》，加上目前融資租 賃爭議案件多是消費者權益問題，加上融資租賃公司也不能吸收存款，專法納管沒有必要，《金保法》就可以處理。

根據陳情人的說法，出社會後在一次機緣下，家人需要手術，於是他嘗試跟銀行信貸，銀行卻說信用紀錄不完整無法貸款，之後接到民間融資推銷，借了30萬元，每一期需要還7260元，總共60期，一開始被收取5000元設定費、5%的內扣手續費及20%代辦費，拿到的帳款不到25萬元，須還的總金額竟高達43萬5600元，利率36.3%。

對此，銀行局說明，在代辦部分，今年9月15日第1階段已把中租、裕融、和潤及日盛台駿等共13家融資租賃公司納入《金保法》規範，融資公司受到金保法及授權子法規定，若有違反廣告、業務招攬、營業促銷活動方式或內容規定，可處新台幣30萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

此外，銀行局找融資租賃業者開會也有提醒代辦問題，銀行代辦也常發生，銀行公會有相關機制讓銀行遵守，金管會也有把經驗告訴融資業者，請他們注意，防止代辦申請發生問題，銀行局也會持續觀察並與租賃公會與租賃公司討論。

由於第一階段已有13家融資租賃公司納人《金保法》規管，銀行局表示，消費者可以透過評議中心提出申訴，但若是在納管前的案件就無法回溯，民眾只能尋求民事途徑。

至於立委擬提出融資專法，銀行局認為，金管會已擬讓融資公司分3階段納管，加上目前爭議問題多是消費者的權益，而且融資租賃公司不吸收存款，所以專法納管沒有必要，因為金保法就可以處理。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

權證投資年輕化！40歲以下已超過4成 金管會提醒交易風險

買保險別踩雷！境外保單潛藏5大風險 金管會教戰4表徵就能辨識

全支付盜刷事件！金管會初步了解2大態樣 釣魚詐騙居多恐難求償