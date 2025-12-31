立委抨擊臺大拆陳奇祿故居 臺大：房舍結構毀損

立委郭昱晴與民間團體今天(31日)召開記者會，指出國立臺灣大學無視監察院調查意見、批評聲浪與在地社區抗議，在日前拆除臺灣文化先驅、首任文建會主委陳奇祿故居，再度以「拆除」取代社會對話，示範了臺灣最壞的文化資產教育，並踐踏文化資產作為全民公共財的核心精神。

立委與民間團體提出訴求，包括請監察院糾正臺大校方、請財政部國有財產署全面檢討臺大校外國有土地管理情形，未善盡責任者，立即收回管理權，請教育部督促臺大，重視文資教育、社會責任與對大學里社區的回饋，也請文化部正視自身歷史失憶，停止在官方敘事中漠視陳奇祿主委的存在等。

對此，臺灣大學以書面文字回應指出，學校在定期巡檢中發現溫州街52巷5、7號房舍出現梁柱傾斜及結構受損情形，基於公共安全考量，隨即委請專業結構技師進行結構安全性能評估。評估結果顯示，該房舍基本耐震能力未達最低等級標準，且位處地震活動頻繁區域，校方依法於11月中旬取得拆除執照並啟動相關工程。

臺大說明，拆除該房舍是基於安全考量，並非否定陳奇祿教授在人類學研究及文化資產保存上的重要貢獻。拆除前已先行完成建物的3D數位測繪與完整影像紀錄作業，詳實保存建築構造、空間配置及細部特徵，作為後續研究、典藏與文化詮釋的基礎，期盼透過數位方式延續建築所承載的歷史記憶。學校將規劃整理陳奇祿教授及其他相關學者的研究成果與史料，納入臺大人類學博物館典藏與展示，持續傳承其學術精神與公共文化價值 。

此外，臺灣大學表示，尊重臺北市政府相關 文化資產審議委員會於第185次會議所作的專業審議結論，並未指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築， 並感謝審議過程中各界所提供的專業意見。