立委拋國情報告 府：若朝野有共識可研議處理方式

（中央社記者溫貴香台北28日電）針對個別立委擬提案邀總統赴立法院進行國情報告，總統府發言人郭雅慧今天表示，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

總統賴清德日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，媒體報導，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥提出邀賴總統赴立院做國情報告，不過，他說，尚未與黨團討論；民眾黨立法院黨團副總召張啟楷則說，如果民進黨不再阻擋，黨團會列為考慮，「只要他願意來」。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧表示，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。（編輯：謝佳珍）1141128