立委拷問：台股「大難臨頭」？財長霸氣：國安基金銀彈足夠護盤！

台股近日受美股重挫影響，出現明顯回檔，短短兩個交易日內大跌近1,200點，引發市場關注國安基金是否將擴大護盤力道。對此，財政部長莊翠雲今（19）日在立法院財政委員會備詢時表示，國安基金自今年4月9日啟動進場以來，整體規模達5,000億元，尚未動用到四大基金資金，至今仍足以支應護盤任務，目前無需追加擴大規模。

根據證交所統計資料顯示，截至11月14日，外資今年以來已在台股市場累計賣超高達3,766億元。國民黨立委林德福在委員會質詢中指出，上周台股在14日下跌506點後，昨日（18日）再重挫691點，兩日跌幅合計逼近1,200點，指數也跌破27,000點關卡。林德福以「花若盛開、蝴蝶自來」與「大難臨頭、各自飛」的比喻詢問部長是否預估台股年底前走勢仍有轉圜空間，並關切國安基金是否有必要擴編至7,000億元，甚至啟動四大基金支援。

對此，莊翠雲回應指出，雖然國際股市連動效應造成近期台股波動加劇，但台灣整體經濟基本面依然穩健，未見系統性風險。目前上市櫃公司累計今年前十個月營收，較去年同期成長12.5%，顯示企業體質強健，市場仍具支撐力。她強調，自國安基金進場以來，國內股市基本維持穩定，尚無動用四大基金的必要，也未有額外撥補資金的急迫性。

莊翠雲重申，目前國安基金總額中包含3,000億元的借貸資金與2,000億元的四大基金授權額度，但至今完全未動用四大基金，現階段的資源已足以因應短期市場波動。未來若國際局勢再出現重大變化，財政部將與相關部會持續密切關注並進行研議，但目前並無將國安基金規模擴大至7,000億元的急迫需要。

在野黨對台股波動可能對投資信心造成衝擊表示擔憂，莊翠雲則強調政府將審慎關注國內外政經情勢，國安基金護盤機制將持續發揮穩定市場的功能。她呼籲投資人勿過度恐慌，台灣資本市場在基本面良好支撐下，仍具備韌性與修復力。

此外，立法院今召開財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛環委員會聯席會議，審查行政院函請審議的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿、工程會主委陳金德等人皆出席列席備詢。期間針對台股後勢與國安基金動向的討論，也成為關注焦點之一。

