立委指福麥曾得標炸藥採購 中科院：依嚴謹規範執行

（中央社記者王承中、游凱翔台北12日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，日前被爆料得標國防部炸藥標案的福麥國際室內裝修公司，在今年3月也得標中科院的HMX炸藥採購案，質疑一家室內裝修公司可以得標國防標案新台幣上億元，要求相關單位說明清楚。

中科院傍晚發布新聞稿表示，全案第1次開標無廠商投標流標、第2次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第3次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於今年3月12日決標。中科院人士向中央社記者強調，中科院在執行外購作業時，所有的作業前中後均依照嚴謹規範執行。

國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標業者為福麥國際室內裝修公司，在網路上引發討論。

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。王鴻薇指出，福麥公司除得標5.9億元的炸藥標案外，今年3月12日，中科院開標，標案編號YR13Z07P的HMX炸藥採購案，居然也是福麥公司得標。

王鴻薇指出，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有。根據經濟部網站，福麥公司去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，該公司從2021年至2024年，沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口。

王鴻薇質疑，福麥公司背景到底多硬，半年內，一家室內裝修公司可以得標國防標案上億，要求相關單位說明清楚。

中科院傍晚發布新聞稿表示，針對高熔點炸藥（HMX）（又稱奧克圖）採購案，採購前多次洽美國原廠（BAE、SAE）均未獲同意交易，其中SAE公司回覆請中科院逕洽SAE的國內代理商採購；但查該代理商未具獨家代理權，經檢討後，以公告招標方式辦

理招標。

中科院進一步說明，第1次開標無廠商投標流標、第2次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第3次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於今年3月

12日決標。

中科院強調，決標後持續要求承商儘速取得輸出許可，承商於今年9月30日通知已獲美國務院頒發許可，經駐美人員向美國務院查證屬實，本案交貨期限為民國116年4月3日，另承商來函表示可提前於明年3月中旬交貨。

中科院人士也向中央社記者強調，中科院在執行外購作業時，所有的作業前中後均依照嚴謹規範執行。（編輯：翟思嘉）1141212