立委接觸中共黨政軍納管 政院拍板村里長、議員也要公開揭露

行政院會今天通過兩岸人民關係條例修正草案，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，對於民選公職人員赴中接觸中共黨政軍，也應公開揭露。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過兩岸人民關係條例修正草案，除新增立委赴中須經內政部聯審會許可外，對於民選公職人員赴中接觸中共黨政軍，也應公開揭露，否則處2萬元以上10萬元以下罰鍰；陸委會主委邱垂正在院會後記者會表示，所謂民選公職人員包括村里長、地方縣市議員乃至立法委員。

邱垂正指出，兩岸條例修法首次把民選公職人員赴中納管，未來赴中與中國黨政軍人士接觸，返台需要將接觸時間、地點、事由、過程提供權責機關，由權責機關公開揭露，若未提供相關資訊或提供不實資訊，就會處2萬元到10萬元罰款，相關細部規定與辦法，將授權由內政部擬定。

邱垂正強調，由於中共對台滲透分化越來越嚴重，國人也有高度警覺，對於所選出的民意代表，也會關切赴中的狀況，過去如果沒有任何的規範，很難掌握他與中國黨政軍有任何接觸的相關事實，我們無從監督。

此外，修法增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與之校級軍官，禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動，違者停止或剝奪月退除給與，無月退者處200萬以上、1000萬以下罰鍰。

被問到前總統馬英九去年到中國參加陝西黃陵的清明公祭軒轅黃帝典禮，今年參加海峽論壇，是否有違法之虞？邱垂正表示，會有一個審議小組來判斷，如果有人提案檢舉、或是在適用上召開審議小組客觀看是否違法。政委林明昕表示，縱使法律通過，也不會溯及既往。

此外，根據修正草案，增訂立法委員、涉及國家機密人員，赴中須經內政部聯審會審查許可；縣市長比照直轄市長退離職管制3年。

公務員赴中要向內政部申請許可，但10職等以下未涉密公務員向所屬機關申請許可，10職等以下違反者，由服務機關依人事法規議處。若機關未認定赴中管制人員，內政部得限期辦理，屆期未辦理，得由內政部報經行政院核定逕為辦理。

