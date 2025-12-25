立委推安心上學專法 強制轉介校園小霸王落實校安

（中央社記者王承中台北25日電）國民黨立委葉元之今天表示，今天是新北校園割頸案2週年，他已提出「國民轉介教育條例草案」，由教育部編列預算，在各縣市設立至少一所「轉介教育學校」，強制將可能危害師生安全的「校園小霸王」轉介到加強輔導資源的學校，讓原校師生有喘息空間。

新北校園命案震驚社會，民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭該班男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學前去理論，這名男同學竟持彈簧刀刺死男學生。

國民黨立委葉元之今天發布新聞稿指出，今天是新北國三生割頸案發生2週年，為保護多數學生的生命安全及受教權，他提出「安心上學」專法，正式名稱為「國民轉介教育條例」，主張將可能危害師生生命安全、經評估必須轉換學習環境的「小霸王」，強制轉介到加強輔導資源的學校，讓原校師生得到喘息空間。

葉元之表示，這幾年學生毆打老師、傷害同學的事件層出不窮，老師逐漸喪失管教權，遇到問題學生根本無法管，也不敢管。有些校園小霸王，就算被記超過10支大過也不能退學，甚至還「以大過次數多為榮」，即便是「小霸王」願意轉學，也是造成另一個學校的問題。

葉元之指出，「小霸王」們在原校不想讀書，也侵害其他同學的受教權，甚至造成其他師生及家長恐慌。現行機制下，即便學生有嚴重攻擊行為，學校仍須將其保留於原班級，造成受害師生必須與加害者共處一室的荒謬現象。

葉元之表示，他提出的「國民轉介教育條例」明定，針對攜帶危險器械、長期嚴重霸凌或對師生施暴且輔導無效的學生，經專家會議評估應轉換學習環境者，應強制進入「轉介教育學校」受教育，轉介教育學校不是拋棄這些孩子，而是給予更適合的教育環境。

葉元之表示，其中「轉介教育學校」由中央主管機關編列預算，各縣市至少設立一所，教育部可以跟民間團體合作，設立「轉介教育學校」。不僅讓這些「小霸王」繼續接受正常教育，並配置心理師、社工師及生活輔導員等專業人力，加強輔導資源。

葉元之指出，「國民轉介教育條例」是補足校園安全網的關鍵拼圖，不能再讓「校園小霸王」成為沒人敢管的死角，教育部應正視第一線師生的恐懼，盡速推動立法，落實對多數學生受教權的保障。（編輯：林興盟）1141225