立委推銷黑松露？綠委陳瑩澄清「被AI造假」：包裝非常明確來自中國

記者楊士誼／台北報導

民進黨立委陳瑩也遭AI深偽，聲音與肖像遭到變造，變成推銷來自中國的黑松露醬。（圖／翻攝自陳瑩臉書）

立委怎麼拍片賣黑松露醬？民進黨立委陳瑩今（14）日指出，她的聲音與肖像被AI造假，並被做成影片。影片中的陳瑩在推銷黑松露醬，並稱「這是台東土地給我們的禮物」。陳瑩表示，如果該業者真的是在地商家，非常樂意幫忙推銷，但未經同意亂用他人肖像有法律責任，而影片中的黑松露醬，查詢後發現「非常明確是來自中國」。

只見影片中的陳瑩拿著一罐黑松露醬，影片上方更大大的寫著「推薦人：陳瑩」，影片中的她更表示「跟大家分享我們家鄉最驕傲的滋味」，並稱「這是台東土地給我們的禮物」。陳瑩表示，她陸續收到支持者傳詢問，怎麼有自己在推廣黑松露醬的各種廣告資訊，但事實上這都不是她本人，「我們也已向台東縣農會確認，雖然太麻里有發現黑松露品種，但目前尚未商品化」。

廣告 廣告

陳瑩也表示，按照影片中的包裝查詢「非常明確是來自中國」。她強調，如果真的是台東在地商家、產品需要推薦，她非常樂意到店裡幫忙直播推銷，幫忙開團購也行，但未經同意亂用他人肖像會有法律責任。她也提醒，AI產出的圖卡資訊和各種影片橫行，常常真假難辨。希望大家在收到任何資訊，都要多方查證，以免受騙上當。

更多三立新聞網報導

親訪陳瑩辦公室留下簽名 柯文哲當面誇讚：「台東要瑩」這個口號很好

加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線

預言2026「民進黨有望翻轉」藍營5縣市！黃暐瀚曝重兵：不只守還想攻

【2026綠點將1】距離勝選最近的一次！「卑南族女兒」陳瑩拚翻轉台東

