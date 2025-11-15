立委推「勞保最終支付責任」入法 勞團：勞工不用每天提心吊膽

新北市產業總工會榮譽理事長洪清福表示，政府負最終支付責任入法，勞工就不用每天提心吊膽。圖為民眾至勞保局洽公。（圖／報系資料照）

立法院衛環委員17日排審《勞工保險條例》修正草案，不分黨派，朝野立委皆提出「政府負最終支付責任」入法，也有多名委員提出撥補法制化，以及訂立每年撥補金額至少要1000億元。工會表示，《國民年金法》、公教退撫等都已明定政府負最後支付責任，《勞保條例》若也能明文寫入，當然樂觀其成，更期待《勞保條例》明訂撥補比例或數額，變成法定預算而非不確定財源。

「對於撥補入法100％支持。」新北市產業總工會榮譽理事長洪清福表示，政府更應趁目前經濟好的時候加大撥補力道，而最終給付責任入法才是更為關鍵，一旦條文入法後，勞工就不用每天提心吊膽。

「撥補不是一種改革。」台灣勞工陣線祕書長楊書瑋表示，蔡政府時期召開過年金改革委員會，除了勞保以外的職業別年金都有調整，唯獨勞保無太多變化，只靠著投資收益及政府撥補，延後基金用罄時間。隨著少子女化、高齡化等，如果勞保年改依舊只有政府撥補，恐怕還是會面臨破產，而撥補更會進一步排擠社會福利預算編列，將加劇世代對立。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，撥補預算可以來自資本利得、房屋交易、土地增值等，把部分比率用來撥補勞保基金，但未來仍極有可能會啟動勞保年改，除了呼籲應仿效公教人員訂定樓地板、一定數額以下的勞工不受影響，也要把勞工退休金制度一併納入討論，否則若只是單純的繳多領少與延後退休，「勞團一定反對」。

洪清福表示，目前勞保老年給付平均領不到2萬，若再減少給付，退休勞工生活勢必會出問題，屆時還是要由社會福利協助。

