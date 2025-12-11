立委提助理費除罪化修法 法務部：資金來源屬公帑 若要變更應審慎研議
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院司法及法制委員會今天（11日）開會，根據法務部所提書面報告指出，目前助理費的支應屬公帑，若要藉由變更助理費性質為「實質薪資之一部分」，以達到除罪化效果，建請廣納各方意見，審慎研議。
立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「800萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢，以及審查民進黨立委許智傑等人所提立法院公費助理任用法草案。
針對專題報告部分，法務部所提書面報告指出，目前助理費的支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決。因資金來源仍屬公帑，如果要藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議。
法務部表示，陳玉珍等人所提立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，將目前實務上認定非屬立委薪資的助理費，變更性質為「實質薪資之一部分」，究其實質似屬增加立委報酬或待遇，因此是否依憲法增修條文的規定及司法院釋字第499號解釋的意旨，自次屆起實施，始符合憲法框架秩序，建請一併審酌。
立法院所提書面報告表示，有關公費助理的遴聘、解聘、聘用資格、薪資、工作內容、差勤管理及各項人事管理等，均屬雇主（即立委）權責，立法院僅依各立委辦公室提供立委親簽的聘書及遴聘異動表等資料，代為辦理其所屬公費助理薪資核撥及勞健保加退保等相關事宜。
立法院指出，這次委員會所排許智傑提案，涉及黨團及立委聘任公費助理相關內容，基於行政幕僚的立場，尊重立委合議決定。
陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。
其他人也在看
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 38
挨轟「周不來」！黨團協商撞期助理費報告綠批落跑 周萬來回答了
國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」引起公憤，立院司法法制委員會今（11）日更改議程，邀請包括立院秘書長周萬來等各單位就助理費一事進行專題報告並備詢，但同時間立法院長韓國瑜也針對公教年改召開朝野協商，遭綠營質疑「營救周萬來」。周萬來一早現身立院便遭媒體頻頻追問，但都僅以「謝謝」作答，並快速步入黨團協商會議室。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前 ・ 2
助理費免檢據核銷如何有效審計監督？ 陳瑞敏允諾3個月提報告
國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發爭議。民進黨立委鍾佳濱今以此為題質詢審計長陳瑞敏。陳說，會尊重立法，但免檢據核銷，可能要慎重，錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。他並允諾3個月內針對「免檢據核銷」的「幽靈補助」如何有自由時報 ・ 21 小時前 ・ 1
美國首度在委內瑞拉外海扣押油輪！油價應聲上漲
據《路透社》報導，川普表示：「我們剛剛在委內瑞拉外海扣押了1艘油輪，1艘大型油輪，非常大，實際上是有史以來最大的1艘，還有其他事情正在發生。」當被問到這批原油將會如何處理時，川普回答：「我猜我們會把它留著。」今年，川普政府不斷施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 4
《政治》柯文哲明起連續10天出庭 不服聲請直播被拒先提抗告
【時報-台北電】民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院明天起，12月11至24日扣除例假日將連續10天開庭，進行最後辯論程序，柯力拚無罪。柯文哲聲請法庭全程直播，北院合議庭裁定本案言詞辯論及裁判宣示全程錄音錄影，在本案審結宣判後5日內，將全部錄音錄影上網公開播放。柯文哲對此不服，今（10）日提抗告狀，北院已收案將把卷證轉送高院，由高院裁定。 台北地檢署民國113年12月26日起訴柯文哲，求刑28年6月。北院經漫長的審理過程、證人詰問程序等，12月11日將傳訊柯等11名被告進行2天的證據提示，接著進行檢察官論告及被告答辯、律師辯論程序。 證據提示部分，柯的律師會延續先前主張，認為柯住家搜出的硬碟沒經過專業鑑定，工作簿資料「小沈1500」不能當證據。 另外，北市政風處提供給北檢，京華城改建「京華廣場」的完工示意圖，除有威京集團主席沈慶京親筆註記，還有柯以便利貼手寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，柯的律師也將爭執其證據能力。(新聞來源：中時即時 林偉信)時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
雲林東南夜市增設「竹籤的家」 網讚爆：全台都該跟進
雲林西螺東南觀光夜市在垃圾分類區設置「竹籤的家」，讓民眾可以將竹籤叉插在稻草棒上面，也不會因隨意丟棄導致戳傷意外發生，此裝置讓不少網友讚爆「全台夜市該跟進」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
陳玉珍提「助理費除罪化」根本超譯！他精闢翻譯：立委千萬年薪法案
[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，讓助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，使得眾多辦公室助理們相當不滿，已有跨黨派助理們連署要求撤回提案，但陳玉珍不為所動。長年擔任民進黨團總召柯建銘幕僚的周立軒質疑「助理費除罪化」這一用詞，助理費哪有什麼罪？ 周立軒透過臉書帳號周軒質疑，一直很好奇為什麼要用「助理費除罪化」這幾個字，形容國民黨陳玉珍的提案？ 他強調，助理是弱勢被壓迫的那一方，「助理費」哪有什麼罪？ 周軒認為，立法院絕大多數的立委，都奉公守法，現行制度哪有什麼問題？ 他呼籲，請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」好嗎？查看原文更多Newtalk新聞報導國民黨助理費修法圖利自己？律師：自肥每年780萬恬不知恥痛罵助理逼撤連署？劉書彬：沒有 目前立院的方式就非常好新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
最終辯論階段！柯文哲、李文宗今現身北院 他受訪怒嗆：到底在怕什麼？
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金及公益侵占案，自今（11日）起，連續10個上班日，皆全天候密集開庭審理，目前進入言詞辯論階段，其中，包括柯文哲等共11名被告都會被傳喚出庭，全案預計3月宣判。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
黃明志「全身黑現蹤警局」近況流出！大馬警公布「最新處置」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、被以謀殺等罪扣押，但因暫無證據顯示涉案，上個月獲警方保釋外出。目前全面停工的黃明志，曾發新歌〈誤解就誤解〉槓上大馬媒體，也一度PO光頭自拍照但又秒刪，令眾人看不透；沒想到大馬警方今（10日）公布新處置，他也被拍到全身黑現蹤畫面，再次引發網友討論。民視 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
夜市版草船借箭！「竹籤的家」爆紅 網友笑稱：做成人型更多人插
雲林東南夜市業者劉順彬巧思設計「竹籤的家」，成功解決夜市竹籤亂丟問題，大幅改善環境衛生。這個由稻草和木棒組成的裝置，讓民眾可以將用完的竹籤插在上面，不僅減少地面竹籤數量超過一半，也避免行人被竹籤戳傷的風險。短短兩週內，這項創意獲得攤商和遊客一致好評，「竹籤的家」也從最初的4個增加到現在的6個，為夜市環境帶來正面改變。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
抵制以色列參賽！冰島成第5個退出「2026歐洲歌唱大賽」國家
據《BBC》報導，冰島國家廣播公司（RÚV）總裁埃里克松（Stefan Eiriksson）表示：「在目前的情勢下，這項比賽已無法帶來和平或喜悅。基於此，我們決定在情勢未改變前退賽。」RÚV指出，以色列的參賽「在歐洲歌唱大賽主辦方『歐洲廣播聯盟』（European Broadcasting Union，EBU...CTWANT ・ 39 分鐘前 ・ 3
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 15 小時前 ・ 158
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 17 小時前 ・ 158
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194
美國防授權法案刪除「邀台參與環太軍演」 揭仲曝2警訊：川普考慮恢復邀中共
美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
高嘉瑜回鍋藍估至少三萬票 王孝維：我是最大受害者
台北市 / 綜合報導 港湖女神高嘉瑜2026動向，備受關注，8日主持網路節目時，來賓國民黨北市議員李明賢和她打賭，表示高嘉瑜若參選，將拿下3萬票以上。不過仔細分析，在泛綠陣營票數縮水情況下，高嘉瑜獨拿3萬多票，可能就排擠同黨人選的空間。民進黨港湖議員何孟樺表示，問題不在於誰拿了幾票，而是有沒有人來分票 ，但王孝維直言，他就是最大受害者，如果高嘉瑜2018年分他一些票，當年就不會落選。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「我跟你賭啦，如果你沒有三萬起跳的話，唉，你這樣講我真的壓力很大，我現在都不知道票在哪裡。」看好高嘉瑜高人氣，回鍋選議員可以衝出極高票，畢竟立委回鍋真的有優勢。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「你看嘛，立委回鍋的，彥秀回鍋，之前那個，王世堅啦，都是三萬票起跳的啦。」回顧李彥秀2022年回鍋，就搶下3萬7千多票還是全國最高票，如今高嘉瑜高機率重演李彥秀當年盛況，但這恐怕苦了黨內自家人，其實高嘉瑜過去2018年選議員，票數就已經超過3萬4千多加上其他2席民進黨議員，泛綠陣營拿下了八萬多票占了四成一，少了高嘉瑜民進黨依舊拿下3席，不過泛綠陣營票倉縮水，從4成1降到3成3，到了2026要是高嘉瑜，實力不減回鍋選議員，高嘉瑜若獨自拿下3萬票，恐怕將擠壓到其他同黨的空間。台北市議員(民)何孟樺說：「高委員如果回鍋呢，會不會讓民進黨的席次減少，確實是非常多支持者擔心的問題，但如果從，2014，2018，2022年，三次的選舉來看，問題的重點不在於高委員拿了多少票，而是在於有沒有人來分票，因為2018年我就是最大，最受遭殃的人，幾百票落選，她(高嘉瑜)竟然可以拿到，2個議員的席次，大家都戰戰兢兢。」如今民進黨內湖南港選區打算提名3+1座三望四，是看好高嘉瑜的吸票能力，還是隨著高嘉瑜的加入最後反壞了黨內選戰節奏，綠營內部持續觀望誰都不敢大意。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 1 天前 ・ 9
川普籲烏克蘭舉行大選 澤倫斯基回嗆：烏國人民的事｜#鏡新聞
美國總統川普日前接受媒體專訪，不只抨擊歐洲正在成為一個衰敗且虛弱的大陸，還呼籲烏克蘭按計畫舉行選舉。不過，烏克蘭總統澤倫斯基回嗆，只要烏克蘭國會與國際盟友同意，他準備在未來60至90天內舉行戰時選舉。澤倫斯基強調，要不要舉行選舉是烏克蘭人民的決定，不是其他國家領袖的決定。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 4