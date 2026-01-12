立委提反滲透法最低刑度1年 梁文傑：因過去常輕判

（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院內政委員會今天審查反滲透法修正草案，立委提案設「1年門檻」防輕判。陸委會副主委梁文傑說，這應該也是反映反滲透法過去案例，經常有輕判狀況，所以陸委會尊重立委討論。

自由時報報導，「反滲透法」施行屆滿6年，據統計，檢察機關累積起訴127人，目前判決確定有罪者5人，平均刑度3至6個月。民進黨立委認為，反滲透案件因無最低法定刑的規定，承審法官可能只以簡易審判、易科罰金與緩刑結案，因此提案明定最低1年刑度。

廣告 廣告

立法院內政委員會今天審查反滲透法部分條文修正草案，邀請陸委會副主委梁文傑、內政部次長吳堂安等人列席。

民進黨立委王定宇等人提案指出，現行規定受滲透來源指示、委託或資助從事競助選、捐贈政治獻金及遊說行為的罰則，為處5年以下有期徒刑，因無最低法定刑規定，修正為處1年以上5年以下有期徒刑。

梁文傑會前受訪時表示，這應該也是反映反滲透法過去案例，經常有輕判狀況，所以立委討論陸委會都尊重；至於若要設立「國安專業法庭」，司法院認為他們已經在進行，但是立委覺得這樣可能還不夠，所以要再取得共識。

另外，工商時報今天報導，總統賴清德上任前宣誓2032年前要再新增13萬戶直接興建社宅，但考量土地取得困難、興辦社宅財務難以平衡等因素，內政部長劉世芳說，評估社宅只能再蓋3萬到4萬戶。

吳堂安受訪時說，2016年起推動新建社會住宅、租金補貼、包租代管等，目前包租代管約10萬戶、新建社宅12萬戶、擴大租金補貼91萬戶，其實已有將近110萬戶受惠。

吳堂安表示，未來支持多元興建，後續將與新北市、台北市、桃園市、台中市陸續推6萬多戶，加上全國91萬戶空餘屋，都可以作為利用，內政部會持續推動。（編輯：蘇志宗）1150112