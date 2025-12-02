立委提專法納管租賃公司 金管會：已受金保法規範

融資公司打著放款免擔保人、免利息等資訊吸引民眾借貸，但也常衍生不少糾紛。民進黨立委擬提專法納管。金管會今天(2日)表示，今年9月15日已經以「金融消費者保護法」納管13家融資租賃公司，若有糾紛，消費者可向評議中心提出申訴；業者若違反相關規定，可處新台幣30萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。

有民眾向民進黨立委邱議瑩陳情，指自己是北漂青年，由於家裡有緊急醫療需求而申請貸款，但銀行以信用記錄不足為由拒絕，他只好向融資公司借了新台幣30萬，但被收取5,000元設定費、5%內扣手續費及20%代辦費，最後拿到的貸款不到25萬元，每期攤還後，總共得還43萬。對於融資租賃公司亂象，立委擬提專法納管。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長王允中2日下午針對此議題回應指出，金管會在9月15日將首批13家租賃業者納入「金融消費者保護法」，也就是說，租賃業者如果委託代辦業者招攬，也必須符合相關規定，否則可以處新台幣30萬元以上、1,000萬元以下罰鍰。至於受納管的租賃業者，在利率、費率的揭露也都必須依據金保法相關子法規定辦理。

王允中也指出，目前租賃公司的爭議主要集中在消費者權益問題，因此金管會認為在金保法規範即可，不需要另立專法。王允中說：『(原音)我們金管會的態度很清楚，目前我們把相關的融資公司分3階段納管，那消費者的權益就已經受到保障。因為現在所有涉及到融資公司的問題都是消費者的權益問題，而不是對他公司本身納管，因為他本身也不像銀行一樣會吸收存款，所以我們沒有必要對他的公司做納管。所以目前這個專法的問題，我們認為說還是沒有必要，在這個金保法裡面就可以處理了。』

不過，金管會也強調，金管會是在9月15日以金保法納管13家租賃公司，若消費者是在9月15日前和租賃公司有借貸爭議，就不適用金保法，無法透過評議中心提出申訴；且若是和這13家公司以外的租賃公司有借貸爭議，也都只能透過民事訴訟解決。(編輯：沈鎮江)