立委提專法納管融資租賃業 金管會：金保法已有規範

（中央社記者蘇思云台北2日電）立委指出，有民眾向融資公司借款新台幣30萬元，卻要還款43萬元，變相成合法地下錢莊，應專法納管融資租賃公司。金管會今天表示，9月15日已把13家融資租賃公司納管金保法，民眾有問題可向評議中心申訴，目前評估沒有必要推專法。

民進黨立委邱議瑩今天召開記者會指出，有陳情人向融資公司借款30萬元，實拿25萬元、卻要還款43萬元，利率高達36.3%，未來她將提專法納管融資租賃公司。

廣告 廣告

金管會銀行局副局長王允中表示，金管會分3階段納管融資租賃公司，9月15日第一階段已把13家融資租賃公司納管金保法（金融消費者保護法），因此相關業者要遵守金保法規定，業者委託他人辦理業務招攬，要確保受委託廣告、營業促銷活動皆符合規定，不然可開罰新台幣30萬元到1000萬元。

針對代辦問題，王允中說，金管會座談會也跟業者三令五申代辦問題，銀行業過去代辦上也發生過一些問題，銀行公會有相關機制，因此把經驗轉知給融資租賃公司，請他們注意代辦業者問題，未來也會持續觀察。

至於個案提到有很高的利率與費率等，王允中指出，相關利率費率的揭露，金保法都有規範，業者必須按照規定辦理。

媒體關切，如果是未納入金保法業者，民眾可以怎麼處理。王允中指出，如果是13家已納入金保法業者，民眾可以向評議中心申訴，如果是還沒納入金保法的業者，或是9月15日之前的案件，民眾只能透過民事訴訟途徑解決。

王允中表示，目前融資租賃公司爭議都是消費者權益問題，但因業者本身並沒有像銀行吸收存款，金管會目前認為沒必要推專法，金保法就可處理爭議。（編輯：楊蘭軒）1141202