立委提案修國籍法 總統賴清德：沒必要，徒增社會對陸配疑慮

有立委提案修國籍法，總統賴清德說沒必要、徒增社會對中配疑慮。

記者林雪娟／台南報導

中配徐春鶯涉嫌反滲透法遭收押，民眾黨嗆「賴總統您在政治迫害」。賴清德28日南下至台南孔廟揭匾前受訪，強調台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或何時到來，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德說，身為總統，對在台灣的數十萬新住民，在家裡、在工作上，或對社會貢獻都充滿感激，相信國人與其一樣，對這些熱愛台灣的新住民歡迎。他舉例，來自韓國的「金針菇」小姐，愛台灣也拍影片宣傳，最近拿到居留身分並領到政府發放的一萬元，甚至自費在韓國製作看板介紹台灣，以行動表達支持；瑞莎小姐是烏克蘭國家代表隊體操選手，成為台灣媳婦後，盡其所能，已專業指導台灣孩子體操並尋求資源帶領他們出國比賽，所有人感動其行為。

而來自中國的邱巧株，二十幾歲嫁至雲林，和夫家進行雞蛋批發，並製作養生蛋捲，贏得好評外，並協助弱勢族群，獲得地方肯定。

他強調，台灣是民主國家、法治社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣保護，若有做違法、傷害國家情事，國家也須依法處置其行為，他非常希望，目前立法院在討論國籍法的立委，「不要愛之適足以害之」，沒必要去修訂國籍法，要特別免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任；一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸新住民疑慮而已，這對整個台灣社會和諧，沒有進步。

目前討論國籍法的這些行為和言論，賴清德說，都是多餘、沒必要，希望立院目前熱衷推動國籍法修法人士、立委都能三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會進步，這才是我們共同要去推動的。