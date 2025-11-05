立委提案修法擬對能源不實謠言開罰 龔明鑫表態支持

立法院經濟委員會今天(5日)審查「能源管理法」等修正案，民進黨立委邱議瑩提出應針對散播影響國家能源供應、能源基礎設施不實謠言者，處新台幣10萬元以上、60萬元以下罰鍰等條款。經濟部長龔明鑫回應，「樂觀其成」，他予以支持，不過，目前已有社會秩序維護法針對不實謠言做裁處，若要增訂相關條款，需思考法規如何調和。

立法院經委會5日針對公司法、能源管理法、商業登記法等修正草案進行審查，民進黨立委邱議瑩指出，近年台灣能源深受境外認知作戰的假訊息、不實謠言危害，像是今年興達電廠火災時，就有媒體報導稱不排除分區限電；前陣子台南烏山頭水庫光電案場也出現光電板有毒以及使用清潔劑清洗等謠言；現在網上還有將嘉義東石外海的養蚵棚，扭曲為漂流光電板的謠言。

邱議瑩強調，考量這些境外攻擊對台灣能源政策影響非常嚴重，不只帶來政治面衝擊，對國家施政也會造成巨大影響，因此提出修法草案，希望增訂條文，要求不得故意散播影響國家能源供應或能源基礎設施的不實謠言，若造成社會秩序危害或引發公眾恐慌，可處新台幣10萬元以上、60萬元以下罰鍰。

經濟部長龔明鑫回應，確實有感覺境外IP對能源政策的攻擊越來越頻繁，因此若要針對能源議題不實謠言開罰，他予以支持，但相關法規有待調和。他說：『(原音)方向上，當然我們是樂觀其成、是支持，但是現在因為相關有關這個謠言，主要還是已經有社會秩序維護法了，怎麼樣這邊跟社會秩序維護法，看內容上有一些協調或者是執行上要怎麼去處理，可能我們還要再思考一下。』

經濟部在書面報告上則是強調，考量各項能源相關法規的一致性，建議等行政院修正草案版本送立法院後，再併案審查、討論。(編輯：鍾錦隆)